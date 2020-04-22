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مرأة

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:29 ص
ديتوكس
ديتوكس
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رشا عوني
يومان ويبدأ شهر رمضان المبارك، والذي جاء هذا العام بعد أيام قليلة من الاحتفال بشم النسيم، والذي اعتاد المصريون فيه على تناول الفسيخ والرنجة، وهذه الأكلة تترك المزيد من السموم والأملاح في الجسم، والتي يجب التخلص منها فورًا؛ لتنظيفه واستعادة نشاطه وكفاءة عمل وظائفه. 

ويعد الديتوكس من المشروبات الصحية الشهيرة التي تخلص  الجسم من السموم وتنظم العمل لكلى والكبد وتنقي الدم، ومكن إعدادها بطرق سهلة وسريعة في المنزل والبدء في تناولها خلال هذين اليومين قبل رمضان حتى يستعد الجسم للصيام دون ضرر أو تعب.

بحسب نصائح موقع Healthline .. إليك أسهل 3 انواع من الديتوكس سريعة التحضير : 

النوع الأول : الماء والليمون 

أضف لتر ونص من الماء في وعاء وأضف له شرائح الليمون الطازج بقشرها، مع أعواد النعناع الأخضر الطازج و شرائح من الخيار، واترك المكونات في الماء على الأقل 6 ساعات ثم ابدأ في شربها. 

النوع الثاني : الماء والبرتقال

قطع ثمرة برتقال إلى شرائح بقشرها وأضفها إلى لتر ونصف من الماء واتركه طوال الليل ثم ابدا في شربه اليوم التالي . 

النوع الثالث : الماء والكيوي

في لتر ماء أضف شرائح الكيوي مع الليمون و أوراق النعناع، واتركه لمدة ساعات ثم تناوله على مدار اليوم . 
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