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مرأة

من غير ساونا.. تخلصي من سموم الجسم بـ5 حيل طبيعية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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آلاء حسن
هناك الكثير من الطرق يتبعها بعض الأشخاص لتنظيف الجسم من السموم مثل الساونا، النوم الكافي، شرب الشاي الأخضر والتوقف عن تناول السكر وشرب كميات كافية من الماء.


وعرضت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طرق طبيعية للتخلص من السموم والطاقة السلبية : 

- اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية 


من المهم تناول الكثير من : الفواكه ، الخضروات الطازجة، وجبات من الحبوب الكاملة مثل الأرز الكامل، الكينوا فالألياف الغذائية مهمة بشكل خاص في المرحلة التي يكون فيها جسمكم في مرحلة التخلص من السموم حتى يبقى جسمكم في المسار الصحيح و تتخلصوا من السموم ننصحكم بتناول مزيج من الألياف القابلة للذوبان مثل : الفاصوليا، الشوفان.

- الابتعاد والتوقف عن التدخين بشكل كامل

قد تكون فكرة التوقف عن التدخين هو الخطوة الأكثر صعوبة، ولكنه يعتبر من الطرق المهمة في تنظيف الجسم من السموم نحن نعلم أن كل شخص هنا يمكنه الإقلاع عن التدخين خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع واذًا لا تترد في التوقف هذا الاسبوع و اتخذ القرار منذ اليوم بعدم التدخين فهذا يعتبر من الخطوات الضرورية لصحتك

- تناولوا العصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل 


العصائر تساعد على ادخال مواد مغذية أكثر إلى نظامنا الغذائي من الخضار والفاكهة الطازجة سنعطي فكرة عن أفضل مكونات العصائر مثل : الجزر، التفاح، الشمندر، الزنجبيل الطازج، الكرفس، البقدونس، السبانخ. 



شاركوا في رياضة اليوجا. 


إذا كان جسمكم قادرا على التعامل مع أي نوع من أنواع اليوغا الساخنة فهذا يمكن أن يكون شيء رائع لأي شخص يرغب في تنظيف جسمه من السموم وابقاء الجسم بوضعيات معينة في درجة حرارة مرتفعة ويساعد الجسم على طرد السموم بسرعة فائقة إذا كنتم تفضّلون اجراء اليوغا في درجة حرارة الغرفة.
إذًا فاليوجا العادية سوف تساعدكم على التدرب بشكل صحيح أمّا التعرق يساعد في اخراج السموم و يخفف التوتر ويعزز من صحة القلب والعقل. 


- تنظيف الجلد الميت :


يوجد العديد من الدراسات توصي بالمعالجة الطبيعية بفرك الجلد بفرشاة الجسم مرة على الأقل في اليوم خلال عملية تنظيف السموم من الجسم.

افركوا كل الجسم بشكل دائري بما في ذلك ايضًا والوجه الأذنين والرقبة وصولا إلى أكف القدمين بالتالي فرك الجلد بالفرشاة يساعد على تنظيف الجلد، ويساعد على نمو الخلايا الجديدةو، نصيحتنا لكم عليكم إبقاء فرشاة الجسم جافة وبعيده عن كل الفراشي الثانية التي تستخدمونها في الحمام.


- ممارسة الرياضة بشكل شبه يومي :

بعد أن توقفتم عن التدخين وبعض العادات الاخرى السيئة فلديكم الوقت لتعيين موعد لممارسة الرياضة ولا سيما رياضة المشي التي تعتبر من أهم الرياضات


- شرب كميات كافية من الماء يوميًا :

شرب المياه هو مهم جدًا لجميع الأعضاء للتخلص من السموم مع جميع الألياف الغذائية التي تحصلون عليها من الفواكه الخضروات والحبوب الكاملة فجسمكم يحتاج إلى الماء لمساعدته على التخلص من السموم والتأكد من أن أعضائكم الداخلية تعمل بشكل صحيح. 
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