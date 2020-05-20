من غير ساونا.. تخلصي من سموم الجسم بـ5 حيل طبيعية

هناك الكثير من الطرق يتبعها بعض الأشخاص لتنظيف الجسم من السموم مثل الساونا، النوم الكافي، شرب الشاي الأخضر والتوقف عن تناول السكر وشرب كميات كافية من الماء.









وعرضت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طرق طبيعية للتخلص من السموم والطاقة السلبية :





- اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية









من المهم تناول الكثير من : الفواكه ، الخضروات الطازجة، وجبات من الحبوب الكاملة مثل الأرز الكامل، الكينوا فالألياف الغذائية مهمة بشكل خاص في المرحلة التي يكون فيها جسمكم في مرحلة التخلص من السموم حتى يبقى جسمكم في المسار الصحيح و تتخلصوا من السموم ننصحكم بتناول مزيج من الألياف القابلة للذوبان مثل : الفاصوليا، الشوفان.





- الابتعاد والتوقف عن التدخين بشكل كامل





قد تكون فكرة التوقف عن التدخين هو الخطوة الأكثر صعوبة، ولكنه يعتبر من الطرق المهمة في تنظيف الجسم من السموم نحن نعلم أن كل شخص هنا يمكنه الإقلاع عن التدخين خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع واذًا لا تترد في التوقف هذا الاسبوع و اتخذ القرار منذ اليوم بعدم التدخين فهذا يعتبر من الخطوات الضرورية لصحتك





- تناولوا العصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل









العصائر تساعد على ادخال مواد مغذية أكثر إلى نظامنا الغذائي من الخضار والفاكهة الطازجة سنعطي فكرة عن أفضل مكونات العصائر مثل : الجزر، التفاح، الشمندر، الزنجبيل الطازج، الكرفس، البقدونس، السبانخ.













شاركوا في رياضة اليوجا.









إذا كان جسمكم قادرا على التعامل مع أي نوع من أنواع اليوغا الساخنة فهذا يمكن أن يكون شيء رائع لأي شخص يرغب في تنظيف جسمه من السموم وابقاء الجسم بوضعيات معينة في درجة حرارة مرتفعة ويساعد الجسم على طرد السموم بسرعة فائقة إذا كنتم تفضّلون اجراء اليوغا في درجة حرارة الغرفة.