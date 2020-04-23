AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الجنزبيل والقرفة.. أسهل طريقة للتخلص من سموم القولون

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:41 ص
سموم القولون
سموم القولون
Advertisements
لمياء الياسين

هل تريدين التخلص من سموم القولون التى تراكمت عبر سنين وتساعدك على الهضم بشكل صحى والتخلص من انتفاخ البطن وتوتر النوم إليك طريقة سهلة لتنظيف القولون من السموم بمشروب صحى أصنعيه بنفسك يقدمه موقع برايت سايد

ووفقًا لما جاء في موقع "شير كير"، فإن هناك طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على مشكلة سموم المعدة، بدون حاجة لاستخدام العقاقير الطبية.
مشرب الجنزبيل والقرنفل

المكونات المطلوبة:
جنزبيل.
قرنفل.
ماء.
كركم.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معًأ فى وعاء.
توضع المكونات على النار لمدة 10 دقائق.
تترك المكونات حتى تبرد.
تناول كوب من الخليط مرة أسبوعيًا.

مشروب البقدونس وعصير الليمون

المكونات:
أوراق النعناع.
عصير الليمون
ربع كوب من الأفوكادو المهروس.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
كوب من البروكولي المسلوق
كوب البقدونس.
كوبين من الماء ماء.

طريقة التحضير:
فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق المكونات حتى تتجانس تماما وتشكل عصير بدون تكتلات تماما تناولى من كوبان إلى 3 أكواب منه على مدار اليوم فله مفعول السحر فى تحسين الهضم وطرد السموم خارج القولون واظبى عليه 4 أيام ولاحظى ماذا سيحدث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجربة وفعالة.. 3 حيل سريعة لتفتيت حصوات الكلى بدون جراحة

لن تتوقع.. مشروب سحري للتخلص من سموم الجسم

ليس مستحيلاً.. مشروب ينسف الدهون ويخلصك من السموم

ترشيحاتنا

الأهلي يوجه رسالة لـ حسام عاشور..فيديو

أخبار الرياضة .. موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية .. راتب شهري خيالي لـ كينو في الأهلي

خرج ليلعب.. خنازير تختطف طفلا صغيرا وتأكل جسده

11 ألف طائر نافق ومريض في ألمانيا خلال أسبوعين

السعودية تسجل هزة أرضية في مكة المكرمة

الجيش الليبي يعلن القبض على الإرهابي المصري محمد السنبختي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تصنع كرتونة تلفاز يمكنك تحويلها إلى ترابيزة أو بيت للقطط ..صور

30 فائدة لتناول الزبيب الأحمر في رمضان

خرج ليلعب.. خنازير تختطف طفلا صغيرا وتأكل جسده