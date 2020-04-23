الجنزبيل والقرفة.. أسهل طريقة للتخلص من سموم القولون



هل تريدين التخلص من سموم القولون التى تراكمت عبر سنين وتساعدك على الهضم بشكل صحى والتخلص من انتفاخ البطن وتوتر النوم إليك طريقة سهلة لتنظيف القولون من السموم بمشروب صحى أصنعيه بنفسك يقدمه موقع برايت سايد





ووفقًا لما جاء في موقع "شير كير"، فإن هناك طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على مشكلة سموم المعدة، بدون حاجة لاستخدام العقاقير الطبية.



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مشرب الجنزبيل والقرنفل







المكونات المطلوبة:

جنزبيل.

قرنفل.

ماء.

كركم.





الطريقة:

تخلط المكونات كلها معًأ فى وعاء.

توضع المكونات على النار لمدة 10 دقائق.

تترك المكونات حتى تبرد.

تناول كوب من الخليط مرة أسبوعيًا.





مشروب البقدونس وعصير الليمون



