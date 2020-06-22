الصحة تحذر من زيادة عدد الإصابات بـ كورونا بسبب التجمعات أمام لجان الثانوية العامة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة ، أن الوزارة تتوقع بدء تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في منتصف يوليو.





وأضاف « حسني » في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» في القريب العاجل ستتوفر الأسرة بالمستشفيات.





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه في القريب العاجل ستُعلن أخبار سارة للمصريين عن أعداد الأسرّة لعلاج مرضى كورونا.





وأشار إلى أنه لابد من التعاون المجتمعي بشأن الوعي من مخاطر انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة قامت بدورها تماما في حماية وتعقيم لجان الامتحانات وهذا شيء يدعو للفخر ولكن يبقى ما هو خارج اللجان.



