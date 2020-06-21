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الموجة الثانية.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة حول كورونا.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
حذرت منظمة الصحة العالمية من مرحلة خطيرة الفترة المقبلة بعد تسجيل أكثر من 150 ألف حالة كورونا الأسبوع الماضي، وظهور الموجة الثانية من وباء كورونا.

ونشرت قناة العربية فيديو جرافيك عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء كوفيد 19 المعروف إعلاميا بـ «كورونا المستجد»، خاصة بعد انتشاره بشكل سريع الفترة الماضية. 

أكد تيدروس جييريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن العالم في مرحلة جديدة وخطيرة ، لكن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بسرعة ومازال مميتا، ومعظم الناس لاتزال حساسة، منا دعا جميع البلدان وجميع الشعوب إلى توخي الحذر الشديد .

من جانبه أكد مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحة، أنه قد تكون ليدينا ذروة ثانية ضمن الموجة الأولى، ثم قد تكون لدينا موجة ثانية تعتمد الذروة على مدى القدرة والسيطرة على المرض هذه اللحظة، إذا بدأنا في تجربة ذروة ثانية فمن المحتمل أن المرض ينتشر بطريقة لايمكن التحكم بها بشكل كامل.

وأكدت  الصحة العالمية أن الموجة الثانية تعتمد على مدى السيطرة على المرض، موضحة أن التراخي هو الخطر الأكبر، خصوصا في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسنا .
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