الصحة تكشف سلبية نتيجة تحاليل طالب مشتبه في إصابته بكورونا

أكدت مديرية الصحة بالغربية اليوم، سلبية نتائج تحليل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا في الثانوية العامة بمدرسة سنباط في زفتى.

















صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية ، وأكد سلبية نتائج تحاليل الطالب خالد عبد المقصود 18 سنة، وأن ما أصابه نوبة من البرد الشديد وارتفاع درجة الحرارة وأجريت له التحاليل اللازمة والأشعة وقرر الأطباء بمستشفى حميات زفتى عدم إصابته بالفيروس وعودته إلى المنزل.









وكانت لجان الثانوية العامة بالغربية شهدت ظهور حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لطالب في لجنة بمدرسة سنباط الثانوية بزفتى حيث ظهرت عليه أعراض اعياء شديدة وارتفاع في درجة حرارة الجسم أثناء أدائه لامتحان وتم نقله إلى مستشفى حميات زفتى.











يذكر ، أنه انطلق ،اليوم الأحد، ماراثون الثانوية العامة ، بمراكز محافظة الغربية ، حيث يؤدي الطلاب ،والبالغ عددهم 34 الفا و 780 طالبا وطالبة، امتحان اللغة العربية ، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك بوابات التعقيم الذاتي وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين.









وكان محافظ الغربية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها اليوم الأحد ، لافتًا الي أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وسكرتير عام المحافظة، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.









كما تضم اللجنة رئيس هيئة التأمين الصحي ، ومدير ادارة المرور بالغربية، ومدير مديرية الطب البيطري ، ومدير عام ادارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة ، وعضو من المكتب الفني للمحافظ، وعضو من الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام.







