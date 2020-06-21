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أخبار البلد

الصحة توضح مراحل التبرع بالدم.. وتحذر: المرة الثانية بعد 4 أشهر للإناث

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة عن مراحل التبرع بالدم، في مراكز الدم الرئيسية التابعة لها.


وأوضحت الوزارة، أنه للتبرع مرة أخرى، يجب على المتبرع أن ينتظر لمدة ۳ شهور والمتبرعة تنتظر لمدة 4 شهور حفاظا على سلامتهم.


وجاءت مراحل التبرع كالتالي:

1- يتم استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع.

 2- يقوم المتبرع بملء استبيان تأكيد رغبته في التبرع بالدم..

3 - التأكد من أن المتبرع تنطبق عليه شروط التبرع

- سنة من 18 الي 60 سنة

- غير مصاب بأمراض مزمنة

لا يأخذ أدوية تمنع تبرعه.


4- الكشف الطبي على المتبرع:

 وزنه لا يقل عن 50 كيلوجراما.

نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18 

والنساء من 12 إلى 18

نبض القلب يكون من 60  إلى 100

ضغط الدم يكون من 90/60  الي 180/100 

 

5- تتم مرحلة التبرع بالدم في 10 دقائق فقط.


6- بعد التبرع ينتقل كيس الدم إلى قسم المشتقات والعينات إلى قسم الفحص الفيروسي.. - يتم فصل الدم إلى (كريات الدم الحمراء - البلازما - الصفائح الدموية(.

يتم تحديد فصيلة الدم من العينة، مع التأكد من عدم وجود أي عدوع بها.


7- بعد التأكد من سلامة دم المتبرع، يتم نقله إلى قسم الصرف بكل فروع خدمات نقل الدم القومية.

 

8- يتم تسليم المتبرع تقريرا معتمدا لنتائج تحاليل الدم خلال 10 أيام بعد التبرع.

 

9- يمكن صرف أكياس الدم للمريض في:

 

الوحدة العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسي .

 

 فروع خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية

 

- المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.

 

وأيضا يمكن للمرضى بالمستشفيات الخاصة صرف أكياس الدم.

 

للتبرع مرة أخرى: المتبرع لابد أن ينتظر لمدة ۳ شهور والمتبرعة تنتظر لمدة 4 شهور حفاظا على سلامتهم.

 


يمكنك التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلالwww.facebook.com/donateblood


أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦

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