مصر تفتتح مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر

يلتقي منتخب مصر لكرة السلة سيدات، نظيره منتخب الجزائر، اليوم الأربعاء ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منافسات البطولة افتتحت أمس، بمواجهة الأردن وتونس وانتهت بفوز الأردن بنتيجة 78/67.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.