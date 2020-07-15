اكتشف أعراض الأنيميا المبكرة.. وبعيدًا عن الجرجير والكبدة.. طعام غير متوقع يحمي من الإصابة بها ويعالجها

تكسر الأظافر بسهولة إحدى علامات الأنيميا المبكرة

الموز يحسن المزاج ويعالج الأنيميا





يعانى عدد كبير من النساء والفتيات وبعض الأطفال والشباب من الأنيميا التى تسبب فقدان التركيز وانخفاض معدلات الذكاء وكثرة النسيان والشعور بالضعف العام وانخفاض الطاقة.





إليكم أهم أعراض الأنيميا ومخاطر إهمال علاجها، بالإضافة إلى أهم 7 طرق للعلاج، لما أورده موقع "mayoclinic ".





في بداية الأنيميا لا تظهر أعراض واضحة، ويمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفًا جدًا بحيث لا يلاحظه أحد، ولكن كلما أصبح الجسم أكثر نقصًا في الحديد وفقر الدم يزداد، تظهر العلامات والأعراض.





- الشعور بالاجهاد و التعب الشديد

- الشعور بالضعف العام

- شحوب الوجه " مائل للاصفرار"

- ألم في الصدر ، سرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس

- الصداع ، الدوار

- برودة اليدين والقدمين

- التهاب أو وجع لسان

- أظافر هشة وتكسر بسرعة

- الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية ، مثل الثلج أو الأوساخ أو النشا.

- فقدان أو ضعف الشهية ، خاصة عند الرضع والأطفال.





يعانى عدد كبير من الفتيات والفتيان في سن المراهقة من الأنيميا وكذلك بعض الشباب وكبار السن .









وأوضح موقع "بولد سكاى " أن الأنيميا عبارة عن حالة ينخفض فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم مما يؤدي إلى التعب وضيق التنفس والشحوب وانخفاض التركيز.









ولعلاج هذه المشكلة يجب على المصاب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالحديد لتحسين الهيموجلوبين فى الدم.









ولعلاج الانيميا الناس لتناول الاطعمة الغنية بالحديد ولكن للأسف هناك قدر ضئيل جدا منها المعروف بين معظم الناس وهى الجرجير والفول والطماطم والعسل الأسود والكبدة البقرى .. لكن مالايعلمه كثيرون ان هناك العديد من الاطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الحديد من بينها الموز.





ويتميز الموز بالكثير من الفوائد الصحية منها انه يحافظ على صحة القلب ويحسن الهضم والحالة المزاجية وخفض الضغط وبالرغم من ذلك يجب الاعتدال فى تناوله لأن الإسراف يسبب بعض المتاعب.



