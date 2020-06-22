الهيموجلوبين كلمة السر.. ما علاقة الأنيميا بفيروس كورونا





وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن فيروس كورونا يتسبب في قلة عدد كرات الدم الحمراء بالجسم، والتي تحمل الهميوجلوبين الذي يضخ الأكسجين للجسم والرئة.





وأوضح باهر السعيد أنه كلما قلت كمية الأكسحين نتيجة قلة خلايا الدم الحمراء كلما تسبب ذلك في حدوث تجلطات للمريض ويجعل الشخص السليم أكثر عرضة لأي عدوى من الميكروبات والفيروسات.





وأشار باهر السعيد إلى أنه عندنا تقل خلايا الدم الحمراء ويقل الأوكسجين، يحدث خلل في وظائف الرئة ولا تستطيع الرئة أداء وظيفتها.

كما أوضح أن الأشخاص الذين يعانون من قلة نسبة الهيمبوجلوبين في الدم والمعروف باسم الأنيميا، هم أكثر عرضة لنقص الأوكسجين في الجسم ومضاعفات فيروس كورونا.

وأكد أن الرئة لن تجد الأوكسجين الكافي نتيجة نقص الهيموجلوبين الناتج عن الأنيميا، مما يسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم ويؤثر على القلب والمخ وأصحاب الأمراض المزمنة فيسبب الوفاة في النهاية.

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن التجلطات المسببة لوفيات كورونا هي كلمة السر في علاقة الأنيميا بكورونا، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة المصابون بالفيروس .