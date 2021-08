أعراض نقص الحديد .. مصادر حيوانية ونباتية رخيصة ومجربة لسرعة العلاج

يحدث فقر الدم نتيجة عن نقص الحديد، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، والتي مسؤولة نقل الأكسجين عبر خلايا الدم الحمراء إلى أنسجة الجسم.



أعراض نقص الحديد

ويتسبب نقص الحديد في الإصابة بفقر الدم الناجم، والذي يمكن ان تجعل الشخص المصاب يشعر بالتعب وضيق التنفس، ويمكنك عادةً علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد، او بتناول الأطعمة اتي تمد الجسم بالحديد.





وفي البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدًّا لدرجة عدم ملاحظته، ولكن كلما قَلَّ مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد الأعراض والعلامات وتبدأ في الظهور.



وهناك بعض العلامات والأعراض التي يمكن ان تكشف عن إصابتك بنقص الحديد في الجسم، وفقا ما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، ومن أهمها:

الإرهاق الشديد

الضعف

شحوب الجلد

ألم الصدر، أو تسارع ضربات القلب، أو ضيق التنفس

الصداع، أو الدوار، أو الدوخة

برودة اليدين والقدمين

التهاب أو ألم في اللسان

هشاشة الأظافر

اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا

ضعف الشهية، وخصوصًا في الرضع والأطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

نقص الحديد

مصادر نباتية وحيوانية لـ ع لاج نقص الحديد



ويمكن للجسم ان يمتص الحديد من اللحوم بصورة أكبر من المصادر الأخرى. إن اخترت عدم تناول اللحوم، فقد تحتاج لزيادة الأطعمة النباتية الغنية بالحديد لامتصاص نفس الكمية من الحديد التي يتم امتصاصها في شخص آخر يتناول اللحوم.



ويمكنك تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد عن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالحديد، و تشمل الأطعمة الغنية بالحديد ما يلي :

اللحوم الحمراء، والدواجن

الدجاج

الكبدة

صفار البيض

المأكولات البحرية

البقوليات مثل: العدس والحمص والفاصوليا

الكينوا

البذور، مثل: الكتان والقرع ، والشيا

المكسرات، مثل : اللوز والكاجو

البطاطس والبطاطا

الكاكاو والشوكولاتة الدراك

الخضروات الليفية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون، مثل السبانخ والبروكلي

الفواكه المجمدة، مثل الزبيب والمشمش والتمر والتين

حبوب الإفطار الغنية بالحديد، الخبز والمعكرونة

البازلاء



ويجب اختيار الأطعمة الغنية بفيتامين C بجانب الأطعمة السابق ذكرها ، وذلك لزيادة امتصاص عنصر الحديد؛ حيث يمكنك زيادة قدرة جسمك على امتصاص الحديد وذلك من خلال شرب عصير الليمون أو تناول الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين C في نفس وقت تناولك للأطعمة الغنية بعنصر الحديد؛ حيث يتواجد فيتامين C في العصائر الحمضية ومنها عصير البرتقال الذي يساعد الجسم على امتصاص أفضل لعنصر الحديد، كما يمكن ان نجد فيتامين C أيضًا في:

البروكلي (القرنبيط الأخضر)

الجريب فروت

الكيوي

الخُضار الورقية

البطيخ

البرتقال

الفلفل

الفراولة

اليوسفي

الطماطم