تحتاج للعلاج فورا .. علامات تشير لنقص الحديد في الجسم

يعد نقص الحديد أحد أكثر أوجه نقص المغذيات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتحدث هذه الحالة المعروفة أيضًا باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.





ووفقا لموقع "timesofindia"، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شائع بين النساء الحوامل والحائض بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، ولكن حتى الرجال والنساء الأكبر سنًا معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى نزيف داخلي وتضخم القلب وفشل القلب.





فيما يلي بعض العلامات الشائعة لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد..





1- التعب





التعب هو أكثر أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شيوعًا،ويحدث هذا لأن جسمك لا يحتوي على كمية كافية من الحديد اللازمة لصنع الهيموجلوبين، وبدون كمية كافية من الهيموجلوبين، لا تصل كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجتك وعضلاتك، مما يجعلك تشعر بالتعب.





2- شحوب الوجه





الهيموجلوبين الذي يعطي الدم لونه الأحمر ويجعل بشرتنا تبدو صحية، وانخفاض مستوى الحديد في الجسم يجعل الدم يبدو أقل احمرارًا وبشرتنا تبدو شاحبة، ويشير الجلد الباهت أو اللون الشاحب داخل الجفن السفلي أيضًا إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفي هذه الحالة يظهر وجه الشخص ولثته وشفتيه وجفونه السفلية وأظافره عديم اللون.





3- ضيق التنفس





يساعد الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في جسمك منخفضًا بسبب نقص الحديد، يجد جسمك صعوبة في تزويد الأنسجة بالأكسجين، وعندما لا تحصل عضلاتك على كمية كافية من الأكسجين، فمن الطبيعي أن تشعر بالتعب أثناء المشي أو أداء أي مهمة أخرى.





4- خفقان القلب





يمكن أن يكون خفقان القلب عرضًا آخر من أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويعني انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم أن قلبنا يجب أن يعمل أكثر لنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم،وقد يؤدي هذا إلى عدم انتظام ضربات القلب، وإذا تركت دون علاج، فقد تؤدي أيضًا إلى تضخم القلب أو نفخة القلب أو قصور القلب.