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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نقص فى الحديد.. شاهد| بسمة الملا تكشف أسباب النحافة

الدكتورة بسمة الملا
الدكتورة بسمة الملا

قالت الدكتورة بسمة الملا، إنه من ضمن الأشياء التي يسبب إنسداد فى الشهية هو نقص فى الحديد أو السيلينيوم، مشيرة إلى أنه من الممكن أن النحافة تأتي من الجينات بنسبة 10%.

 

وأضافت بسمة الملا ، خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد2"، أنه من أسباب النحافة أيضا هو وجود مشاكل فى الغدة الدرقية، موضحة أن اليوم يجعل الغدة الدرقية يقوم بوظيفتها، فيسبب إما النحافة أو زيادة الوزن.

 

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن الحرق الضعيف للدهون بالجسم يرجع إلى عدة أسباب منها عدم وجود مجهود كاف، إلى جانب أكل النشويات والسكريات التى تساهم فى ضعف وإيقاف الحرق .

 

وأضافت أن مشاكل القولون والجهاز الهضمى تساهم بشكل كبير فى ضعف الحرق.

 

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الوجبات الرئيسية لابد أن تكون صحية للحفاظ على حرق سليم، ونصحت بتناول الأفريكان مانجو لأنها تساعد على الحرق و تعتبر خطوة أساسية للتخسيس.

 

الدكتورة بسمة الملا السيلينيوم صحتك وبس

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