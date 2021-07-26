مشروبات غير متوقعة تحمى من كورونا أبرزها الشاي الأسود

تساعد بعض الـ مشروبات فى حماية الإنسان من فيروس كورونا الذي يعد أخطر وباء واجه العالم فى العصر الحديث حيث راح ضحيته ملايين الأشخاص فى العالم.

وفى هذا الإطار أجرى العلماء فى مختلف دول العالم مجموعة من الدراسات العلمية على كل الأشياء الموجودة حولنا لمعرفة تأثيرها على هذا الفيروس ووجدوا أن هناك مشروبات تحمى من كورونا نستخدمها فى حياتنا اليومية كان أبرزها : الشاي والقهوة والشاي الأخضر.

نعرض لكم نبذة عن تفاصيل هذه الدراسات التى أثبتت أن الشاي والقهوة والشاي الأخضر مشروبات تحمى من كورونا.

الشاي الأسود

اكتشفت دراسة يابانية أجريت بجامعة كيوتو الطبية أن الشاي الأسود لديه قدرة على تثبيط ووقف نشاط فيروس كورونا في لعاب الشخص المصاب لمدة دقيقتين، وتناول رشفة من الشاي الأسود دون تسرع يساهم في إبطال مفعول فيروس كورونا في اللعاب لمدة دقيقتين.

وبينت الدراسة أنه كلما كان تركيز الشاي أقوى زاد احتوائه على مادة العفص وبالتالي يزاد تأثير تثبيط فيروس كورونا وإيقاف نشاطه، ولكنه لا يكفي للوقاية من عدوى فيروس كورونا بالاعتماد عليه بمفرده.

الشاي الأخضر



توصلت دراسة جديدة بكلية الطب بجامعة سوانسي بالمملكة المتحدة، إلى أن أحد المركبات الموجودة في الشاي الأخضر يمكنه أن يقاوم فيروس كورونا التاجي

يعد الشاي الأخضر أقدم صيدلية طبيعة وكنز حقيقي للعقاقير الجديدة المحتملة، ويمكن لمركباته أن تساعد في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتظهر أن المنتجات الطبيعية تظل مصدرًا مهمًا لمركبات الرصاص في مكافحة الأمراض المعدية.



وأوضح دكتور سوريش موهانكومار المشرف على الدراسة أن الفريق البحثي قام بفحص المركبات الطبيعية في الشاي الأخضر التي نعرف بالفعل أنها نشطة ويمكنها التصدي لعدوى فيروس كورونا باستخدام برنامج كمبيوتر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأظهر مركب Gallocatechin الموجود في الشاي الأخضر فاعلية كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد دون أى مضاعفات خطيرة.

القهوة



اكتشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة نورث وسترن الأميركية إلى أن تناول كوب واحد من القهوة يومياً يقلل من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 10%

وكشفت الدراسة عن أدلة تشير إلى أن استهلاك القهوة يوفر الحماية ضد الفيروس، وحتى بين بعض الأفراد الذين عرف أنهم أصيبوا به، ويعتقد الباحثون أن القهوة تحتوي على مواد كيميائية نباتية مفيدة للصحة وتساعد فى تقوية جهاز المناعة.