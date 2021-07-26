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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسرع 1000 مرة.. السبب وراء انتشار متحور دلتا كورونا بشكل سريع

دلتا كورونا
دلتا كورونا

أظهرت دراسة أجريت في الصين أن الحمل الفيروسي أعلى بنحو 1000 مرة في الأشخاص المصابين بمتغير دلتا كورونا من المصابين بسلالة فيروس كورونا الأصلية.

أصل دلتا كورونا

منذ ظهوره لأول مرة في الهند في أواخر عام 2020 ، أصبح متغير دلتا من SARS-CoV-2 هو السلالة السائدة في معظم أنحاء العالم، قد يعرف الباحثون الآن سبب نجاح دلتا كورونا: الأشخاص المصابون بها ينتجون فيروسات أكثر بكثير من أولئك المصابين بالنسخة الأصلية من SARS-CoV-2 ، مما يجعل انتشاره أمرًا سهلاً للغاية.

 

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وفقًا للتقديرات الحالية ، يمكن أن يكون متغير دلتا كورونا أكثر قابلية للانتقال من السلالة الأصلية لـ SARS-CoV-2، لمعرفة السبب ، قام عالم الأوبئة جينغ لو في مركز مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها في قوانغتشو ، الصين ، وزملاؤه بتتبع 62 شخصًا تم عزلهم بعد تعرضهم لـ COVID-19 وكانوا من أوائل الأشخاص في الصين المصابون بمتغير دلتا كورونا.

اختبر الفريق "الحمل الفيروسي" للمشاركين في الدراسة - وهو مقياس لكثافة الجزيئات الفيروسية في الجسم - كل يوم طوال فترة الإصابة لمعرفة كيف تغيرت بمرور الوقت، ثم قارن الباحثون أنماط العدوى لدى المشاركين بأنماط 63 شخصًا أصيبوا بسلالة SARS-CoV-2 الأصلية في عام 2020.

كشف دلتا كورونا بعد 4 أيام 

 

أفاد الباحثون أن هذا الفيروس يمكن كشفه لأول مرة في الناس مع البديل دلتا كورونا بعد أربعة أيام من التعرض، مقارنة بمتوسط ستة أيام بين الناس مع سلالة  كورونا الأصلية، مما يوحي بأن دلتا كورونا يعد أسرع بكثير، كان لدى الأفراد المصابين بدلتا أيضًا حمولات فيروسية تصل إلى 1260 مرة أعلى من تلك الموجودة لدى الأشخاص المصابين بالسلالة الأصلية.


 العلماء يدرسون متغير دلتا

 

 الناس قد يبدأون في نشر الفيروس في وقت مبكر بعد أن يصابوا بالعدوى، كما أن فترة الحضانة القصيرة تجعل تتبع المخالطين أكثر صعوبة في بلدان مثل الصين ، التي تتعقب بشكل منهجي جهات اتصال كل شخص مصاب وتطلب منهم الحجر الصحي.

ولا يزال عدد من الأسئلة الأخرى حول متغير دلتا بدون إجابة، لا يزال من غير الواضح ، على سبيل المثال ، ما إذا كان من المرجح أن يسبب مرضًا شديدًا أكثر من السلالة الأصلية ، ومدى جودته في التهرب من جهاز المناعة.
 

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