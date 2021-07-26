عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا يكشف آخر تطورات متحور "دلتا" وكيفية تخطي شراسته.. فيديو

علق الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على متحور دلتا قائلاً: " متحور كورونا قادم قادم، ولكن نأمل ألا يكون ذو تأثير عنيف، وألا يكون مثل الموجة الثالثة في حدتها وشدتها، وزيادة أعداد الإصابات والوفيات.



وكشف محمد النادي في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، عن انتشار متحور دلتا في مصر، قائلاً: "نحن جزء من العالم، وليس في معزل عنه، لذلك نحن معرضون كل العُرضة للإصابة به، حيث اننا ليس في مأمن من انتشار المتحور دلتا في مصر".



وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن لتخطي شراسة المتحور "دلتا" وحماية أنفسنا، يجب تشجيع المواطنين من أجل الإقبال على تلقي اللقاح، معقباً: " اللقاح هو طوق النجاة بعد فضل الله سبحانه وتعالى".

وأوضح محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك معلومة خاطئة يتداولها المواطنين وهي "متحور دلتا يختص بإصابة الأطفال"، معلقاً أنها معلومة خاطئة وأن هذا يرجع إلى عدم تلقي الأطفال لـ اللقاح.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن لتجنب الإصابات لابد من تقليل عدد الإصابات الغير مُطعمين سواء صغار أو كبار، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.