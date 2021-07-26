عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا يكشف آخر تطورات متحور "دلتا" وكيفية تخطي شراسته.. فيديو

متحور دلتا
متحور دلتا

علق الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على متحور دلتا قائلاً: " متحور كورونا قادم قادم، ولكن نأمل ألا يكون ذو تأثير عنيف، وألا يكون مثل الموجة الثالثة في حدتها وشدتها، وزيادة أعداد الإصابات والوفيات.


وكشف محمد النادي في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، عن انتشار متحور دلتا في مصر، قائلاً: "نحن جزء من العالم، وليس في معزل عنه، لذلك نحن معرضون كل العُرضة للإصابة به، حيث اننا ليس في مأمن من انتشار المتحور دلتا في مصر".


وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن لتخطي شراسة المتحور "دلتا" وحماية أنفسنا، يجب تشجيع المواطنين من أجل الإقبال على تلقي اللقاح، معقباً: " اللقاح هو طوق النجاة بعد فضل الله سبحانه وتعالى".

وأوضح محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك معلومة خاطئة يتداولها المواطنين وهي "متحور دلتا يختص بإصابة الأطفال"، معلقاً أنها معلومة خاطئة وأن هذا يرجع إلى عدم تلقي الأطفال لـ اللقاح.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن لتجنب الإصابات لابد من تقليل عدد الإصابات الغير مُطعمين سواء صغار أو كبار، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.

عضو اللجنة العلمية فيروس كورونا متحور دلتا اعداد الاصابات المتحور الهندي

موضوعات متعلقة

أوقات استجابة الدعاء في العشر الأواخر من رمضان .. وقتان تتحقق فيهما الأمنيات

ليلة القدر وعلاماتها وفضلها ودعاؤها .. 18 معلومة عن الليلة المباركة

فضل ليلة القدر .. 7 فضائل تميز الليلة المباركة

موعد ليلة القدر وسر إخفائها في العشر الأواخر .. معلومات لا يعرفها الكثير

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار لـ «صدى البلد»: أطلب من عمال مصر أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

التضامن فى أسبوع .. تحذير من رسائل وهمية تستغل بيانات المواطنين .. تجهيز قاعدة بيانات لـ 33 مواطنا من الأسر الفقيرة .. تفعيل صرف النفقة عبر منافذ فوري

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

ترشيحاتنا

الجيش التونسي يتمركز حول مقر وزارة الداخلية

الغنوشي يحرض أنصاره على الاحتشاد أمام البرلمان.. فيديو

أولمبياد طوكيو.. أدهم حاتم وضحى هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة

صدمة بشأن إصابات كورونا في الصين

أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يكتسح لاعب استراليا ويتأهل لربع النهائي في التايكوندو

هل يجوز ذبح طائر اليمام؟.. أمين الفتوى تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ