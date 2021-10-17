دراسة: كورونا يزيد من خطر إصابة النساء بسكري الحمل

كشفت دراسة جديدة أن وباء كورونا يزيد من خطر إصابة النساء بـ سكري الحمل مما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الطبية لحماية الأم والجنين من المخاطر.

كشف فريق مشترك من كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن في ماساتشوستس وكلية الصحة العامة بجامعة براون في بروفيدنس، رود آيلاند ؛ وأوبتوملبس في إيدن بريري ، ومينيسوتا ؛ أن هناك بعض الآثار غير المباشرة لـ وباء كورونا على الأمهات الحوامل.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " أن معدلات إصابة النساء بـ سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم الحملي وتسمم الحمل ارتفعت من 2019 إلى 2020، ومع ذلك، فإن الزيادة في حالات الإملاص كانت ضئيلة كما كان الارتفاع في حالات انفصال المشيمة مما يشير إلى أن معظم النساء الحوامل لم يعانين من نتائج وخيمة بسبب الوباء.

تم تقسيم البيانات إلى فترتين: فترة ما قبل الجائحة من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 ووباء كورونا من 1 مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، وكانت المطالبات المقدمة من نفس الشخص ولكن تم فصلها بما لا يقل عن 182 يومًا تعتبر حالات حمل منفصلة.

درس الباحثون 172،095 حالة حمل قبل الوباء و 152،903 حالة حمل خلال عصر كورونا ووجدوا أن معدلات حالات معينة بين الأمهات الحوامل أثناء الجائحة.

قال الباحثون “على حد علمنا هذه هي الدراسة الأكبر والأكثر شمولاً حتى الآن لتأثير وباء كورونا على نتائج الحمل السلبية وقدمنا أدلة متواضعة على انخفاض خطر الولادة المبكرة تتوافق بشكل كبير مع الأدبيات الموجودة”.

تقدم دراستنا دليلاً جديدًا على ارتباط وباء كورونا بحدوث مضاعفات نادرًا ما يتم توثيقها مثل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وضعف نمو الجنين، وتسمم الحمل.



على الرغم من أن الدراسة نظرت فقط في الآثار غير المباشرة للوباء على النساء الحوامل فقد وجدت العديد من الدراسات أن الأمهات الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كورونا مقارنةً بعامة السكان، وبمجرد إصابتهن بالفيروس يصبحن أكثر عرضة للإصابة بحالات خطيرة أو الوفاة.

وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة واشنطن في سياتل أن النساء الحوامل المصابات بـ كورونا كن أكثر عرضة 3.5 مرة للدخول إلى المستشفى بسبب المضاعفات وما يقرب من 14 مرة أكثر عرضة للوفاة من الأمريكيين الأصغر سنًا.

النساء الحوامل المصابات بـ كورونا أكثر عرضة لحدوث مضاعفات الحمل كما وجدت دراسة أخرى من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، أن الأمهات الحوامل أكثر عرضة بنسبة 76 في المائة للإصابة بمقدمات الارتعاج، أحد مضاعفات الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم، و59 في المائة أكثر عرضة للولادة المبكرة.