اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة لـ الجرعة الثالثة من اللقاح..فيديو

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن جرعة لقاح الأنفلونزا الموسمية التي يتم إعطائها إلي مرضي النزلات الشعبية المتكررة والالتهابات الفيروسية بسبب الأنفلونزا ، ليس لها علاقة بكورونا وتهدف إلي تحسين جهاز المناعة .

واضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة " المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن تطعيم الأنفلونزا له مواعيد وهو آخر شهر 9 و أول شهر 10 ، مؤكدا أن هناك نوعان من جرعات كورونا التي يتم إضافتها مثل الجرعة التعزيزية الجرعة الإضافية .

واوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أن هناك أشخاص يتناولون الجرعة الأولي والثانية ولا تكون أجسامهم مناعة فـ بالتالي يتم إعطائهم جرعة إضافية ، لافتا ألي إن الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من اللقاحات وكونت أجسامهم مناعة يتم إعطائهم جرعة تعزيزية" الجرعة الثالثة " ويجب أن يختص بهذه الجرعة القطاع الطبي لانه أكثر عرضة للإصابة المتكررة بالفيروس وكبار السن.