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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحمى و الاحتقان أبرزهم.. أعراض إصابة الأطفال بـ فيروس كورونا

أعراض إصابة الأطفال
أعراض إصابة الأطفال بكورونا

مع التحذير من بداية ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الأيام القادمة يشعر الكثير من أولياء الأمور بالخوف و القلق على إطفالهم من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

 

 قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري الباطنة، أنه تختلف أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا من مصاب لأخر فهي ليست ثابتة ، لكن أغلب الإصابات بالفيروس في الأطفال تكون إصابات بسيطة وغير تنفسية مع وجود نسبة أقل من الإصابات التنفسية وحالات قليلة جدا تصل إلى مرحلة الإلتهاب الرئوي.

 

أضاف محمد إسماعيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن تتشابه غالبية أعراض الإصابة لدى الأطفال مع أدوار البرد والإنفلونزا العادية.

 

أبرز أعراض الإصابة لدى الأطفال بـ فيروس كورونا 

 

- إرتفاع حاد في درجة الحرارة بشكل متكرر ومقاومة لخوافض الحرارة ، تختفي وتظهر بشكل متكرر من يوم إلى ٣ أيام.

- رشح وزكام وإنسداد وحرقة شديدة بالأنف.

-فقدان حاستي الشم والتذوق  بشكل كلي أو جزئي أو ضعف بهما أو تغير بالطعم أو رائحة الأطعمة.

- إحتقان حاد بالحلق يصاحبه صعوبة بالبلع وجفاف بالريق.

-أعراض الجهاز الهضمي كالميل لـ القئ ، تقلصات ، إسهال.

- سعال جاف متقطع أشبه بالشرقة.

- ضيق بالنفس أو نهجان آلم بالصدر أو حرقة في حالة الإصابات الخطيرة 

أشار استشاري الباطنة، بأن الأعراض تختلف من طفل لأخر ،وليس من الضروري الطفل المصاب يصاب بكل الأعراض السابقة، ولكن إذا حدث  عرض واحد فقط قم بعزله وإستشر طبيب متخصص وإحرص على شربه لجرعات كبيرة من الماء والسوائل الدافئة والأكل الصحي.

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