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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20-10-2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الاربعاء   20-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

 

 بدلاً من الخوف من الشديد ، إذا عملت بشجاعة ، فستحصل على نتائج جيدة.التوتر ليس مفيدًا أيضًا لصحتك ، لذا تجنب ذلك.

برج الثور


قد يضطر رجال الأعمال إلى مواجهة بعض التحديات الكبيرة.و يمكن لخطأ بسيط أن يتسبب في أضرار جسيمة

برج الجوزاء

 من الأفضل أن تمضي بحكمة. يبدو أن التوتر في الحياة الزوجية آخذ في الازدياد. قد تتعمق الخلافات مع زوجتك. تحتاج إلى معاملة الحبيب بالحب والاحترام.

برج السرطان

يمكنك اليوم الحصول على بعض الأخبار الجيدة  وسرعان ما ستحقق نجاحًا كبيرًا. ستكون الظروف مواتية في حياتك الشخصية. اليوم سيكون يوما جيدا على الصعيد الاقتصادي.

 فجأة قد تكسب الكثير من الثروة. اليوم سيكون يومًا مميزًا جدًا مع زوجتك. 

برج الاسد

يمكن أن يتسبب الصدع الطفيف في حدوث ضرر. ستكون هناك سعادة وسلام في الحياة الزوجية

برج العذراء


إذا كان لديك خلاف مع زوجتك ، فيمكن أن تنتهي الخلافات بينكم  ستكون حالتك المالية طبيعية. لا تضيعوا ميزانيتك لإرضاء الآخرين. بالحديث عن الصحة ، اليوم قد تشكو من الصداع

برج الميزان

. قد تكون معنوياتك منخفضة بعض الشيء. تجنب اتخاذ أي قرارات مهمة اليوم. على الصعيد الاقتصادي ، سيكون اليوم مختلطًا. نفقاتك قد تزيد. لن تكون مسألة الصحة جيدة

 

برج العقرب

القمر يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك، فقط انتبه لحماية حقوقك

برج القوس

لا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف نفسك أكثر من طاقتها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

 

برج الجدي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بروح الدعابة والمودة  تدفعك للتواصل بحب مع الأحباب والأصحاب.

برج الدلو

عليك الانتباه إلى شئونك المالية وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك وستقترب اليوم بلطف بمن تحب 

برج الحوت

 

ستتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتنجح في علاج مشاكل عالقة وحاول الا تتحدث عن أخبارك وحياتك الخاصة

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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