نشرة المرأة.. حظك اليوم وماذا يقول تاريخ ميلادك..وتمرين يجعلك تنام في دقيقة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

أصبح الحرمان من النوم وباءً عالمياً ، حيث يعاني ما يصل إلى 30 في المائة من الناس في البلدان المتقدمة من الأرق المزمن. بينما يلجأ الكثيرون إلى الأدوية لإصلاح مشاكل نومهم ، أثبتت بعض تقنيات DIY أيضًا نجاحها في الماضي، إحدى الطرق التي طرحت ، يمكن أن تحفز على النوم فى دقائق.



يبدأ برج العقرب من يوم ٢٣ أكتوبر ل يوم ٢٢ نوفمبر ويعتبر العقرب من الأبراج المقيرة للجدل كثيرا و لا يعرف البعض كيفية التعامل معهم.



صفات برج العقرب للرجل

اكثر مايميز صفات برج العقرب الرجل بكونه صلب الذهن وعض ، لكن لديه أيضًا الكثير من الصفات الإيجابية التي تجعله صديقًا رائعًا وأشخاصًا ناجحين بشكل عام.

تزيد متلازمة المبيض المتعدد الكيسات من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أكدت مؤسسة South Warwickshire NHS Foundation Trust أن العديد من أعراض الحالة السابقة تُعزى إلى مقاومة الأنسولين.

الأنسولين - هرمون يفرزه البنكرياس - من المفترض أن يأخذ الجلوكوز (أي) السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة. عندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23-10-2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.