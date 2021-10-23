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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 23 أكتوبر.. أعرف برج العقرب هيقول عنك أيه

الأبراج
الأبراج

يبدأ برج العقرب من يوم ٢٣ أكتوبر ل يوم ٢٢ نوفمبر  ويعتبر العقرب من الأبراج المقيرة للجدل كثيرا و لا يعرف البعض كيفية التعامل معهم.
 

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برج الميزان.. نجم ذا فويس كيدز خالد المرعي يطرح أحدث أغانيه

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قبل بدايته.. خبير أبراج يكشف أسرارا عن برج العقرب

صفات برج العقرب للرجل 


اكثر مايميز صفات برج العقرب الرجل  بكونه صلب الذهن وعض ، لكن لديه أيضًا الكثير من الصفات الإيجابية التي تجعله صديقًا رائعًا وأشخاصًا ناجحين بشكل عام.

عاطفي ومكثف
لا توجد علامة أخرى في اي برج يمكن مقارنتها عندما يتعلق الأمر بالشغف حيث ان اهم صفات برج العقرب للرجل نحن نعتبر الأكثر شغفًا وأفضل العشاق الذين يمكنك العثور عليهم. لسوء الحظ ، فإن معظم الناس يقصرون أفكارهم عن الشغف على الجنس والرومانسية فقط. لكن رجل برج العقرب متحمس ليس فقط في قسم الحب ولكن في كل ما يفعله.

إذا كان يفعل شيئًا يحبه حقًا ، فسيضع قلبه وروحه فيه ، وهو ما يتضح على الفور لجميع من حوله. إذا رأيت رجلًا يتحدث بحماس شديد عن شيء يهتم به ، فقد يكون من برج العقرب. ولكن شغفه يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين - فهو يحب بشغف ، ويكره بشدة. ليس هناك أرضية مشتركة.

من المعروف عن برج العقرب انه انتقامي وغير قادر على الغفران.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

 

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن ماذا يقول تاريخ اليوم عن برج العرب وما هى نصيحة الأبراج له، إذا كنت مولودا في يوم 23 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك قوة سحر وسرعة بديهة ويقظة ذهنية.. كما أنك تنغرس بعمق في الحياة، وتعرف كيف تفرض إرادتك، وتنشغل كثيرا بالأقارب، فقط لا تبالغ في انفعالاتك وتقلباتك.

 

نصيحة: 

 

في هذا الوقت قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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