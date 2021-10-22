برج الميزان.. نجم ذا فويس كيدز خالد المرعي يطرح أحدث أغانيه

طرحت شركة “العنود” الأمريكية على قناتها الرسمية على اليوتيوب أغنية (برج الميزان) للفنان خالد المرعي الذي اشتهر من خلال برنامج (ذا فويس كيدز) بموسمه الثاني، وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة جدًا.

جدير بالذكر أن أغنية برج الميزان ، لـ خالد المرعي ، من كلمات أحمد السلطاني، ألحان أحمد القيسي، توزيع ومكس حذيفة الفارس، جيتارات فارشد أدهمي وآرت وورك رقيه محجوب.

ويقول مطلع الأغنية:

(فدوة رحت للعاطفي/ الماخلة بيا أحزان/ مولود أنت يا برج/ من فدوة للميزان/ حبة كبر بية وبعد ما أشوف غيره انسان يا رب يحفظ حبة الية اليمشي بالشريان).

وكان خالد أطلق مع شقيقه التوأم عابد المرعي أغنيتهما العراقية (عاشق متيم) التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.



أحدث أعمال خالد المرعي

طرح الفنان عابد المرعي نجم ذا فويس كيدز أغنيتة الجديدة، بعنوان (يا شفاف) بعد نجاح أغنيته (عاشق متيم) التي جمعته مع شقيقه خالد المرعي وحققت أكثر من مليون مشاهدة في أيام، وحققت الأغنية 25 ألف مشاهدة عبر يوتيوب فور طرحها.

الأغنية عراقية، من كلمات أحمد السلطاني، ألحان أحمد القيسي توزيع مكس وماستر حذيفة الفارس.

أغنية يا شفاف يقول مطلعها: (يا شفاف يا حساس يا روحي يا تاج الراس.. يا محبوب يا حبوب هاي الروح بيك تدوب.. كلمة وحدة لا غير ما تحتاج تفسير انت حبيبي وللأبد واحد حبيبي احنا نصير.. يا عمري يا وجودي يا حبي يا غرامي عالم حقيقي انت تستاهل احترامي).