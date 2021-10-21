قبل بدايته.. خبير أبراج يكشف أسرارا عن برج العقرب

يبدأ برج العقرب من يوم ٢٣ أكتوبر ل يوم ٢٢ نوفمبر ويعتبر العقرب من الأبراج المقيرة للجدل كثيرا و لا يعرف البعض كيفية التعامل معهم.

ومع قرب بداية برج العقرب كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج ، عن أبرز الأسرار التي لا يعرفها الكثير حول برج العقرب حيث يرمز هذا البرج فلكيا إلى الموت والخداع ، فهو ثامن الابراج والرقم ٨ فلكيا هو بيت الموت والاشياء المخفية .



قال خبير الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، أن حجر برج العقرب هو الياقوت الأصفر، أما اسعد يوم له يعتبر الثلاثاء، الارقام السعيدة ٣؛ ٥، أما عن اللون المفضل لبرج العقرب هو الاحمر القانى وهو لون الدم .



أشار أحمد شاهين، إلي أن برج العقرب من اقوى واكبر الابراج الفلكية يستطيع ان يتحمل التعب لفترات طويلة ، وان العقرب لايتوافق مع الحمل - العقرب- القوس- الجدى- الدلو وفيما عدا ذلك فان العقرب يتوافق معه بنسبة كبيرة.

أما عن توقعات برج العقرب خلال الفترة القادمة و بالأخص في النصف الثانى من شهر اكتوبر الحالى :

-احداث ستفاجئه الفترة المقبلة ويرغب فى الدعم من المقربين

-عليه العمل فى السر دون اعلان خصوصا بين يومى ٢١؛٢٢ المقبلين

-جاذبيته عالية بين يومى ٢٣؛٢٤ المقبلين عندما تدخل الشمس الى برجه

-كما انه سيحظى بهدية من السماء معنوية او مادية

-يفرح بدعم بين يومى : ٢٦-٢٧

- تراجع معنوى له اواخر الشهر الحالى

