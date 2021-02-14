من بينها العقرب.. خبير يكشف أكثر الأبراج بخلا في عيد الحب والهدايا المناسبة لكل برج |شاهد

كشف خبير الأبراج، الدكتور أحمد شاهين، عن أكثر الأبراج التي يليق بها عيد الحب، والأبراج الأكثر بخلا في عيد الحب، موضحا أن أبراج الثور والعقرب والقوس أكثر الأبراج أنانية في الحب، سواء الرجل أو المرأة.





وأوضح الدكتور أحمد شاهين، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن هناك اختلافا من شخص لآخر، ولا يشترط بنسبة 100% أن تنطبق صفة الأنانية على هذه الأبراج.





ولفت إلى أن برج الحمل من الأبراج المحبة للطاقة، ويفضل الهدايا الفريدة من نوعها، بينما برج الثور يحب الهدايا الرقيقة والشاعرية، أما برج الجوزاء يعشق الهدايا المتنوعة، وبرج السرطان يحب الأشياء الرومانسية، وبرج الأسد يعشق الهدايا ذات الجودة العليا.





وأشار إلى أن برج العذراء هو سيد الكمال وصعب إرضائه بالهدايا، وبرج الميزان دائما يظهر عدم حبه للهدايا ولكن يحب الشموع المعطرة والروايات، أما برج العقرب خيالي، والجدي لا يهمه ولا يكترث بالهدايا، وبرج الدلو يبحث عن غذاء الروح، بينما برج الحوت فهو رومانسي يعشق الهدايا الرومانسية.