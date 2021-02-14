ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من بينها العقرب.. خبير يكشف أكثر الأبراج بخلا في عيد الحب والهدايا المناسبة لكل برج |شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:29 ص
عيد الحب
عيد الحب
Advertisements
نورهان رأفت
كشف خبير الأبراج، الدكتور أحمد شاهين، عن أكثر الأبراج التي يليق بها عيد الحب، والأبراج الأكثر بخلا في عيد الحب، موضحا أن أبراج الثور والعقرب والقوس أكثر الأبراج أنانية في الحب، سواء الرجل أو المرأة.

وأوضح الدكتور أحمد شاهين، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن هناك اختلافا من شخص لآخر، ولا يشترط بنسبة 100% أن تنطبق صفة الأنانية على هذه الأبراج.

ولفت إلى أن برج الحمل من الأبراج المحبة للطاقة، ويفضل الهدايا الفريدة من نوعها، بينما برج الثور يحب الهدايا الرقيقة والشاعرية، أما برج الجوزاء يعشق الهدايا المتنوعة، وبرج السرطان يحب الأشياء الرومانسية، وبرج الأسد يعشق الهدايا ذات الجودة العليا.

وأشار إلى أن برج العذراء هو سيد الكمال وصعب إرضائه بالهدايا، وبرج الميزان دائما يظهر عدم حبه للهدايا ولكن يحب الشموع المعطرة والروايات، أما برج العقرب خيالي، والجدي لا يهمه ولا يكترث بالهدايا، وبرج الدلو يبحث عن غذاء الروح، بينما برج الحوت فهو رومانسي يعشق الهدايا الرومانسية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكمة والمعرفة والكرم.. خبير أبراج: انتقال كوكب المشتري للدلو

الثور تشاركك الأفراح والأحزان والقوس لديها براءة أبراج النساء في الصداقة

خبيرة أبراج: لو مراتك برج الثور هاتلها أي حاجة بتلمع

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب

عيد الفلانتين .. الأبراج تكشف عن أكثر الأبراج حظا في الحب لهذا العام

عبير فؤاد: أصحاب برج الثور ملوك الجدعنة.. ولن يعبروا عن مشاعرهم بالكلام

ترشيحاتنا

حبيبتي الوحيدة.. مصطفى قمر يهنئ زوجته بعيد الحب

5 لغات.. بهذه الخطوات اعرف إزاى تعبر عن حبك للشخص الآخر

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو

بيراميدز في ضيافة راسينج كلوب اليوم بالكونفدرالية الإفريقية

اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المريخ السوداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا