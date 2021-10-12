نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. فوائد الحليب البودرة للبشرة.. مشروب خارق يحرق الدهون

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



كشفت خبيرة التجميل مني رزق عن فوائد الحليب المجفف للبشرة ،ونصحت الجميع باستعماله مرة على الأقل أسبوعيا .

تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الجدي الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان فتتحسن امور كل من مواليد الثور العذراء والجدي..

وأوضحت خبيرة الأبراج ماغي فرح، ماذا يقول يوم 12 أكتوبر لمواليده من برج الميزان، بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميزة فتعيش عاما مهما عاما ذهبيا واعد بالتغييرات الفلكية فتنتهي من دورة لكي تبدأ دورة جديدة وتنظر الى المستقبل بعين متفائلة وواثقة ما يجعل كل ابواب الحظ والافراح تفتح امامك تاثيرات جيدة ناجحة وراقية وداعمة.

تعتبر دهون VISCERAL خطيرة لأنها تغلف الأعضاء الحيوية الموجودة في وسط الجسم تشمل المخاطر المرتبطة بالدهون النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لحسن الحظ ، يمكن التحكم في دهون البطن من خلال النظام الغذائي ثبت أن مشروبًا ساخنًا واحدًا يشعله طوال الليل.

كثيرون لا يستطيعون يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.