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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. فوائد الحليب البودرة للبشرة.. مشروب خارق يحرق الدهون

البشرة
البشرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

فوائد الحليب الجاف للبشرة مرطب طبيعي

 

كشفت خبيرة التجميل مني رزق عن فوائد الحليب المجفف للبشرة ،ونصحت الجميع باستعماله مرة على الأقل أسبوعيا .

 

انطلاقة مميزة... برج الميزان ماذا يقول تاريخ ميلادك 12 أكتوبر

تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الجدي الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان فتتحسن امور كل من مواليد الثور العذراء والجدي..

وأوضحت خبيرة الأبراج ماغي فرح، ماذا يقول يوم 12 أكتوبر لمواليده من برج الميزان، بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميزة فتعيش عاما مهما عاما ذهبيا واعد بالتغييرات الفلكية فتنتهي من دورة لكي تبدأ دورة جديدة وتنظر الى المستقبل بعين متفائلة وواثقة ما يجعل كل ابواب الحظ والافراح تفتح امامك تاثيرات جيدة ناجحة وراقية وداعمة.

 

الدهون الحشوية: المشروب الدافئ الذي "يحرق" دهون الجسم الخطرة أثناء النوم

 

تعتبر دهون VISCERAL خطيرة لأنها تغلف الأعضاء الحيوية الموجودة في وسط الجسم تشمل المخاطر المرتبطة بالدهون النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لحسن الحظ ، يمكن التحكم في دهون البطن من خلال النظام الغذائي ثبت أن مشروبًا ساخنًا واحدًا يشعله طوال الليل.

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي
 

كثيرون لا يستطيعون يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي. 

نشر موقع صدى البلد بالمرأة والصحة أصحاب البشرة الجافة

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