عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرطب طبيعي.. فوائد الحليب الجاف للبشرة

البشرة
البشرة

كشفت خبيرة التجميل منى رزق، عن فوائد الحليب المجفف للبشرة، ونصحت الجميع باستعماله مرة على الأقل أسبوعيا .

txt

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.. 8 نصائح للحصول على بشرة مشرقة في الشتاء

txt

4 طرق لعلاج بشرة اليدين الجافة فى الخريف

تبييض الوجه 

 

 الحليب المجفف يحتوي على حمض اللبنيك ، و دهون أوميجا3 ، و فيتامين أ ، وهذه العناصر تساعد في تفتيح الوجه و تبييض البشرة ، وإعادة الاشراق و النضارة الي الوجه و البشرة .

 

يعقم البشرة 

 

 حيث يساعد في إزالة الخلايا الميتة ، و الطبقة العليا من الجلد و التي تكون قديمة و تالفة ، و يساعد في نمو خلايا جديدة للبشرة ، الأمر الذي يجعل البشرة تبدو أكثر شباباً و حيوية .

 

يعالج حب الشباب 

 

حيث يعمل على تقليل ظهور الالتهابات على البشرة، كما يعمل على تخليص الجلد من الفطريات والبكتريا التي تتكون على الوجه بسبب تراكم الدهون والملوثات، و بالتالي يقلل من فرص ظهور حب الشباب والبثور الصغيرة مما يساعد في تبييض الوجه.

 

يرطب البشرة 

 

يحتوي الحليب المجفف على أحماض أمينية ودهون أوميجا 3 والتي تساعد في المحافظة على رطوبة البشرة ومنع تشققها وجفافها .

 

يعزز الكولاجين 

 

فهو يعزز من إفراز خلايا البشرة لمادة الكولاجين ، وهي المادة المسئولة عن ترطيب البشرة و تجديد شباب الجلد ، والمحافظة على صحة الجلد و ليونته .


ماسك الحليب البودرة والعسل 

 

أذيبي الحليب البودرة في الماء ويُمكنكِ استبدال الماء العادي بماء الورد، ثُم اضيفي العسل، وضعي الماسك على وجهك واتركيه 15 أو 20 دقيقة ثُم اغسليه.


ويُمكنك عمل سكراب؛ فقط امزجي الحليب البودرة مع العسل، وابدأي في تقشير وجهك بلُطف.

فوائد الحليب المجفف للبشرة البشرة تبييض الوجه تطهير البشرة الحليب المجفف قومي بإذابة الحليب البودرة

موضوعات متعلقة

محمد زلط يكشف عن أفضل المنتجات لترطيب البشرة

صابونة سحرية لعلاج مشاكل البشرة.. فيديو

ماسك إزالة حبوب البشرة من أول مرة

في حالات معينة.. هانى الناظر يكشف خطورة كريمات تفتيح البشرة

ترشيحاتنا

حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة لظروف مرضية؟ مستشار المفتي يجيب

ما فيه أي تونسي هينساه.. لطيفة: أشكر مصر قيادة وشعبا

دعاء المطر والرعد والبرق مكتوب .. 21 كلمة أوصى بها النبي

تعرف على السيارة الكهربائية جينيسيس GV60 موديل 2022

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

الطقس غدا.. أمطار على القاهرة والجيزة ودرجة الحرارة في الصعيد مرتفعة

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أزمة الشناوي والحضري.. فيديو

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ