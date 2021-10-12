مرطب طبيعي.. فوائد الحليب الجاف للبشرة

كشفت خبيرة التجميل منى رزق، عن فوائد الحليب المجفف للبشرة، ونصحت الجميع باستعماله مرة على الأقل أسبوعيا .

تبييض الوجه

الحليب المجفف يحتوي على حمض اللبنيك ، و دهون أوميجا3 ، و فيتامين أ ، وهذه العناصر تساعد في تفتيح الوجه و تبييض البشرة ، وإعادة الاشراق و النضارة الي الوجه و البشرة .

يعقم البشرة

حيث يساعد في إزالة الخلايا الميتة ، و الطبقة العليا من الجلد و التي تكون قديمة و تالفة ، و يساعد في نمو خلايا جديدة للبشرة ، الأمر الذي يجعل البشرة تبدو أكثر شباباً و حيوية .

يعالج حب الشباب

حيث يعمل على تقليل ظهور الالتهابات على البشرة، كما يعمل على تخليص الجلد من الفطريات والبكتريا التي تتكون على الوجه بسبب تراكم الدهون والملوثات، و بالتالي يقلل من فرص ظهور حب الشباب والبثور الصغيرة مما يساعد في تبييض الوجه.

يرطب البشرة

يحتوي الحليب المجفف على أحماض أمينية ودهون أوميجا 3 والتي تساعد في المحافظة على رطوبة البشرة ومنع تشققها وجفافها .

يعزز الكولاجين

فهو يعزز من إفراز خلايا البشرة لمادة الكولاجين ، وهي المادة المسئولة عن ترطيب البشرة و تجديد شباب الجلد ، والمحافظة على صحة الجلد و ليونته .



ماسك الحليب البودرة والعسل

أذيبي الحليب البودرة في الماء ويُمكنكِ استبدال الماء العادي بماء الورد، ثُم اضيفي العسل، وضعي الماسك على وجهك واتركيه 15 أو 20 دقيقة ثُم اغسليه.



ويُمكنك عمل سكراب؛ فقط امزجي الحليب البودرة مع العسل، وابدأي في تقشير وجهك بلُطف.