4 طرق لعلاج بشرة اليدين الجافة فى الخريف

تختلف أعراض جفاف اليدين اعتمادًا على شدة التهيج وسببه، ولكن بالإضافة إلى الجلد الجاف، قد تواجه أيضًا احمرارًا أو تقشرًا أو حكة أو مناطق متشققة أو شعورًا بالضيق أو ملمسًا خشنًا متقشرًا.



للأيدي الجافة العديد من المحفزات ، بدءًا من المشكلات الطبية إلى التغيرات المناخية الموسمية ، ومعظمهم لديهم خيارات علاج مماثلة الإفراط في غسل يديك ، خاصة خلال أشهر الخريف والشتاء ، يضر ببشرة يديك ،يمكن أن تتسبب المنتجات المضادة للبكتيريا ومطهرات الأيدي في فقدان الجلد للرطوبة والجفاف.

تؤثر أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض السكري والذئبة ، في بعض الأحيان على الدورة الدموية في اليدين ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالجلد الجاف والمتشقق والمتهيج ،يعد التعرض للمواد الكيميائية التي تسبب الحروق أو التهيج سببًا رئيسيًا آخر لجفاف اليدين.

الطرق الأربع لعلاج بشرة اليدين الجافة



في حين أن بعض أسباب جفاف اليدين قد لا يمكن تجنبها ، يمكنك بسهولة تقليل الجفاف وتعزيز الترطيب ببعض الحيل البسيطة.

ارتدِ القفازات



في الطقس البارد ، تساعد حماية اليدين من درجات الحرارة الباردة والرياح الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على الجفاف بعيدًا.

وقال الخبراء: "استخدام القفازات عند تنظيف الأطباق أو غسلها هو طريقة رائعة أخرى لتقليل التعرض للماء والمواد الكيميائية التي قد تهيج وتجفف اليدين.

"يمكن أن يكون استخدام معقم اليدين سريع الامتصاص بديلاً رائعًا لغسل اليدين المفرط ، على سبيل المثال ، يقتل مطهر اليدين Watermans Clean Me 99.9 في المائة من البكتيريا دون ترك الماء أو بقايا على الجلد."

استعمال الماء البارد



نحب جميعًا الاستحمام بالماء الساخن عندما يكون الطقس باردًا ، لكن الماء الساخن ليس جيدًا للبشرة الجافة.

إذا تم أخذ الحمامات الساخنة في كثير من الأحيان ، يمكن أن يجفف الجلد ويسبب الحكة والتهيج.

نصح فريق Watermans بما يلي: "عند الاستحمام وغسل اليدين ، استخدم الماء الفاتر لتجنب فقدان الرطوبة المفرط."

جففي يديك بشكل صحيح



غالبًا ما ننسى تجفيف أيدينا تمامًا - لكن هل تعلم أن ترك الماء على الجلد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الجفاف؟

عندما يتبخر الماء ، تفقد اليدين الرطوبة وتصبحان أكثر جفافاً.

تذكر أن تجفف يديك جيدًا بعد التنظيف للحصول على بشرة أكثر نعومة ورطوبة.

ترطيب



يمكن أن تكون معظم حياتنا اليومية قاسية على اليدين ، من غسل الأطباق إلى تنظيف أسطح المطبخ ، لذلك من المهم الترطيب بانتظام للحفاظ على الترطيب ومعالجة التهيج.



بعد غسل اليدين أو كلما شعرت أن اليدين مشدودة أو جافة ، ضعي كريم اليدين بسخاء على اليدين الجافة ودلكيها على الجلد.

اختاري مرطبك بحكمة واختاري منتجًا الذي يحتوي على زبدة غنية وزيوت مثل زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وزيت اللوز أو زبدة الكوبواكو كمكونات.