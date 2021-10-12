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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انطلاقة مميزة.. برج الميزان ماذا يقول تاريخ ميلادك 12 أكتوبر

الأبراج
الأبراج

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الجدي الترابي؛ ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان فتتحسن أمور كل من مواليد الثور والعذراء والجدي.

وأوضحت خبيرة الأبراج ماغي فرح، ماذا يقول يوم 12 أكتوبر لمواليده من برج الميزان، بانتظار مولود اليوم، انطلاقة مميزة، فتعيش عاما مهما، عاما ذهبيا واعدا بالتغييرات الفلكية، فتنتهي من دورة لكي تبدأ دورة جديدة، وتنظر الى المستقبل بعين متفائلة وواثقة، ما يجعل كل أبواب الحظ والافراح تفتح، أمامك تأثيرات جيدة ناجحة وراقية وداعمة.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 11 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-10-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مواليد اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر من برج الميزان


مولود اليوم من برج الميزان ، دبلوماسي، ويعطي وعوداً اكثر ممّا يستطيع أن ينجزه، وهو عديم الصبر، وفي بعض الأحيان يتمّ فهمه بطريقة مختلفة عمّا هو عليه. ومن الأمور الّتي يحبّها الميزان المطالعة السفر والترحال اكتشاف أماكن جديدة في العالم ، وممارسة الرياضة بالهواء الطلق، والطبيعة، والجمال. أمّا الأمور التي يكرهها فهي: التقيّد بالتفاصيل الصغيرة، والنظريّات والتذاكي عليه ، والكذب .

حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الأسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.
 

حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش أسبوعا دقيقاً بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك. لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي. كن موضوعياً وناقش الأمور بتعقل. لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الإيجابيات والقواسم المشتركة بينكما.

برج الجدي مواليد الثور العذراء والجدي برج الميزان برج الميزان

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