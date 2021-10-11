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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 11 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين 11-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

يُنصح هذا الأسبوع بتوخي الحذر قليلاً وعليك الاهتمام بسلوكك أيضًا. 

برج الثور

تجنب إساءة التصرف مع الآخرين. عند الحديث عن العمل ، قد يواجه الأشخاص المرتبطون بالعمل مشاكل مالية. 

برج الجوزاء

بسبب نقص المال خلال هذه الفترة ، قد تضطر أيضًا إلى مواجهة العديد من المشكلات. 

برج السرطان

من ناحية أخرى ، سيكون هذا الأسبوع مليئًا بالتقلبات على صعيد العمل و قد ينخفض ​​أداؤك خلال هذه الفترة. 

برج الاسد

سيكون من الجيد لك أن تولي اهتمامًا كاملاً لعملك 

برج العذراء

من المرجح أن تظل الظروف طبيعية في حياتك الشخصية. إلى جانب العمل ، تحتاج أيضًا إلى رعاية أسرتك. .

برج الميزان

كن حذرا بشأن صحتك. يُنصح باتخاذ بعض الحيل لزيادة مناعتك .ستكون علاقتك بإخوتك قوية. بالحديث عن صحتك ، يمكن لبعض الأمراض أن تصيبك  خلال هذه الفترة.

برج العقرب

سيكون هذا الأسبوع مميزًا جدًا بالنسبة لك.  قريبا قد تمضي علاقتك قدما. سيكون هذا الأسبوع مكلفًا للغاية من حيث المال. 

برج القوس

 

 تحتاج إلى التركيز أكثر على المدخرات. عند الحديث عن العمل ، يُنصح الموظفون بالعمل الجاد خلال هذه الفترة. 

يمكنك قريبًا الحصول على ثمار عملك الشاق في شكل ترقية. 

برج الجدي

 يمكن لرجال الأعمال تحقيق أرباح جيدة. بالحديث عن صحتك ، إذا كنت تعاني من أي مشكلة متعلقة بالكبد ، فلا داعي للإهمال خلال هذه الفترة .

برج الدلو

خلال هذه الفترة ، قد تشعر بالضيق الشديد بسبب المشاكل المتعلقة بالصحة. من الناحية المالية ، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك. 

 

برج الحوت

حافظ على التوازن بين دخلك ونفقاتك. بصرف النظر عن هذا ، كلما زاد تركيزك على الادخار ، كلما كان مستقبلك أكثر أمانًا. 

عند الحديث عن العمل ، سيكون ضغط كبار المسؤولين أكثر على الموظفين

سيكون من الأفضل عدم القيام بأي معاملات مالية كبيرة خلال هذه الفترة. 

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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