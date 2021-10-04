حظك اليوم وتوقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 4 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين 4-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وصحيا: من المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وتجنب العصبية.

عاطفيا واجتماعيا: ستكون مستعدا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

برج الثور

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

مهنيا وعائليا: تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

برج الجوزاء

عائليا وعاطفيا: اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. قاوم المشاعر السلبية لتستمتع بالحاضر.

مهنيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: سيكون لديكالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

عائليا وعاطفيا: قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة

برج الاسد

مهنيا وماليا: تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك لتتفادى المشاكل وتصرّف بهدوء وحذر إذا واجهت عقبات.

عاطفيا: من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تنجح اليوم في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

عاطفيا واجتماعيا: حاول التعبير عن مشاعرك وأفكارك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من سحر وجاذبية

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت.. لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

عاطفيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يتطلب منك أن تعتني بصحتك وراحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: القمر يعدك بوقت رائع يجمعك بالأحباب والأصحاب.

مهنيا: اليوم حاول التواصل جيدا مع من حولك

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: كن مستعدا اليوم للعمل بدقة وللتعاطي بمرونة مع المستجدات.

عاطفيا وعائليا: تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا:الحظ يساعدك على التخطيط، وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.

عاطفيا: تتوق روحك للحب أو للمغامرة أو للقيام برحلة مع الأحباب

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

برج الحوت

مهنيا وماليا: تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.

عاطفيا: من المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.