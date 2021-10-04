عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 4 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين 4-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وصحيا: من المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وتجنب العصبية.
عاطفيا واجتماعيا: ستكون مستعدا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

برج الثور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1-10-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.
مهنيا وعائليا: تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

برج الجوزاء

عائليا وعاطفيا: اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. قاوم المشاعر السلبية لتستمتع بالحاضر.
مهنيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا:  سيكون  لديكالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.
عائليا وعاطفيا: قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة

برج الاسد

مهنيا وماليا: تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك لتتفادى المشاكل وتصرّف بهدوء وحذر إذا واجهت عقبات.
عاطفيا: من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تنجح اليوم في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.
عاطفيا واجتماعيا: حاول  التعبير عن مشاعرك وأفكارك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من سحر وجاذبية

برج الميزان

 مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت.. لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يتطلب منك أن تعتني بصحتك وراحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: القمر  يعدك بوقت رائع يجمعك بالأحباب والأصحاب.
مهنيا: اليوم حاول التواصل جيدا مع من حولك

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: كن مستعدا اليوم للعمل بدقة وللتعاطي بمرونة مع المستجدات.
عاطفيا وعائليا:  تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا:الحظ يساعدك على التخطيط، وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.
عاطفيا: تتوق روحك للحب أو للمغامرة أو للقيام برحلة مع الأحباب

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

برج الحوت

مهنيا وماليا: تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.
عاطفيا: من المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

ترشيحاتنا

البرلمان الياباني يوافق على تعيين فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء

في عيد ميلاد شمس البارودي.. حقيقة عودتها للتمثيل

الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 4-10-2021

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 4 -10-2021

زيادة تصل إلى 10 ألاف جنيه .. أسعار ومواصفات هافال جوليون موديل 2022

محمد يوسف : على موسيماني تجديد طموحه.. مخاطرة كبيرة من كيروش باستبعاد نجمي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

على طريقة ساسي.. أشرف بن شرقي يصدم إدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ