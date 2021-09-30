حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 30-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي، وتجنب الصدام مع من حولك.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، ولا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

برج الثور

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك المهنية وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تمضي في معالجة بعض المشاكل كي لا تترك المشاكل تتفاقم

برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعمل في صمت، وأن تحافظ على الكتمان وأن تبتعد عن الزهو بنفسك.

عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع بلوتو بمنزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك، وعليك أن تستمع لصوتك الداخلي ولا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة، وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

عاطفيا وعائليا: حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وتحقق تطورا ونجاحا، فقط حافظ على السرية والكتمان.

عاطفيا وعائليا: اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك، وتحركهم بذكاء

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وعلى اكتشاف أمور خافية وقد تطمئنك معلومات.

مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

برج الجدي

عاطفيا: انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك، وانتبه لحقوقك.

برج الدلو

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك، ولا تعلن خططك.

عاطفيا: قد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

برج الحوت

عاطفيا: فينوس والقمر داعمان وقد تكون اليوم على موعد مع السعادة والحب.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تعمل بكل حماس، ويدفعك ذلك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك