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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-9-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 30-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي، وتجنب الصدام مع من حولك.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، ولا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

 

برج الثور
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك المهنية وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية

 

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تمضي في معالجة بعض المشاكل كي لا تترك المشاكل تتفاقم

 

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعمل في صمت، وأن تحافظ على الكتمان وأن تبتعد عن الزهو بنفسك.
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع بلوتو بمنزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك، وعليك أن تستمع لصوتك الداخلي ولا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية

 

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة، وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.
عاطفيا وعائليا: حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات

 

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وتحقق تطورا ونجاحا، فقط حافظ على السرية والكتمان.
عاطفيا وعائليا: اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك، وتحركهم بذكاء

 

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وعلى اكتشاف أمور خافية وقد تطمئنك معلومات.
مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

 

برج الجدي

عاطفيا: انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك، وانتبه لحقوقك.

 

برج الدلو 

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك، ولا تعلن خططك.
عاطفيا: قد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

 

برج الحوت

 عاطفيا: فينوس والقمر داعمان وقد تكون اليوم على موعد مع السعادة والحب.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تعمل بكل حماس، ويدفعك ذلك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك

 

الأبراج اليوم الخميس 30-9-2021 توقعات الابراج الصعيد المهني خبيرة الابراج عبير فؤاد

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