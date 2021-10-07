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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-10-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 7-10-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 7-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة

 

برج الثور
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.
عاطفيا وصحيا: تمنحك الأفلاك طاقة وحيوية وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقة عاطفية

 

برج الجوزاء
عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدّك بالعواطف الجياشة.
مهنيا وعائليا: يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية والموهبة العملية.. تتمتع بهدوء نفسي وتستمتع بوقتك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

 

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: فريق من الكواكب في مربع برجك.. حاول أن تكون صبورا، وأن تشرح رغباتك بهدوء.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة

 

برج الأسد
عاطفيا وعائليا: من اليوم فينوس بمنزل الحب تدعم علاقتك بالأخوة والأحباب.. تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.

 

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.
عاطفيا وعائليا: من اليوم “فينوس” في وضع معاكس.. تجنب الحوارات الشائكة مع الأهل والأحباب تفاديا للصدام.

برج الميزان
عائليا ومهنيا: القمر في برجك يمنحك الثقة ويجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.
عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة في برجك.. تكسب الإعجاب ببساطة، وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

 

برج العقرب
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك
 

 

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض، كما أن الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.
عاطفيا: من اليوم “فينوس” في برجك تمنحك سحرا وطاقة عاطفية.. فلا تتردد في التقدم نحو من تحب.

 

برج الجدي
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.
عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة في وضع معاكس، وينصحك الفلك أن تقاوم التشوش، وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.
ماليا وعاطفيا: قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما
 

برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بمكاسب، ويجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.
عاطفيا: اليوم تقترب بلطف ممن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة



 

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الابراج اليوم الخميس 7-10-2021 برج الحمل

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