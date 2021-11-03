حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 11/3 /2021 .

برج الحمل



عاطفيا واجتماعيا: قد تمر علاقتك بالبعض بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

مهنيا وماليا: عليك أن تصبر وتقاوم التشوش والعصبية وانتبه لحقوقك.

برج الثور

اجتماعيا وعاطفيا: لا تتسرع في غضبك وتأنّ في أقوالك.

مهنيا وصحيا: تبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك

برج الجوزاء



مهنيا وماليا: حاول إنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط تآنّ في توقيع الأوراق ولا تغامر.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا:عليك أن تتأنّى في حركتك، وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك، وحافظ على اللباقة.

عاطفيا وعائليا: عليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

برج الاسد

مهنيا واجتماعيا: يساعدك اليوم أن تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة، وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

عاطفيا: الوقت مناسب لتوطيد علاقة عاطفية

برج العذراء

مهنيا وماليا:عليك التركيزعلى أمور مالية ومهنية، وعليك أن تخطط وتدرس جيدا قبل أي خطوة.

عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب ممن حولك بذكاء وقد تحقق فائدة من ذلك.



برج الميزان

مهنيا وماليا: لديك يقظة ذهنية قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب أكثر ممن تحب

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.

عاطفيا وصحيا: الفلك يطالبك اليوم بالاسترخاء وعدم تبديد طاقتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: عليك إظهار كل اللطف والتعاطف مع من يستحق من أصدقائك.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

برج الجدي

مهنيا: قد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

عاطفيا واجتماعيا: احترس من الضغوط والخلافات ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

برج الدلو

مهنيا وماليا: يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.

عاطفيا:الفلك يعدك ذلك بأوقات ممتعة.

برج الحوت

مهنيا وماليا:اليوم لديك الكثير من المكاسب على صعيد المال

عاطفيا واجتماعيا: اليوم فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.