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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء   11/3 /2021 .

برج الحمل


عاطفيا واجتماعيا: قد تمر علاقتك بالبعض بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.
مهنيا وماليا: عليك أن تصبر وتقاوم التشوش والعصبية وانتبه لحقوقك.

برج الثور

 اجتماعيا وعاطفيا: لا تتسرع في غضبك وتأنّ في أقوالك.
مهنيا وصحيا: تبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك

برج الجوزاء


مهنيا وماليا: حاول إنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط تآنّ في توقيع الأوراق ولا تغامر.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك

برج السرطان 

مهنيا واجتماعيا:عليك أن تتأنّى في حركتك، وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك، وحافظ على اللباقة.
عاطفيا وعائليا: عليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

برج الاسد

مهنيا واجتماعيا: يساعدك اليوم أن تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة، وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.
عاطفيا: الوقت مناسب لتوطيد علاقة عاطفية

برج العذراء

مهنيا وماليا:عليك التركيزعلى أمور مالية ومهنية، وعليك أن تخطط وتدرس جيدا قبل أي خطوة.
عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب ممن حولك بذكاء وقد تحقق فائدة من ذلك.
 

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 31 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

خبير أبراج: رجل برج الميزان دبلوماسي ولين القلب

برج الميزان 

مهنيا وماليا: لديك  يقظة ذهنية قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.
عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب أكثر ممن تحب 

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.
عاطفيا وصحيا:  الفلك يطالبك اليوم بالاسترخاء وعدم تبديد طاقتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: عليك  إظهار كل اللطف والتعاطف مع من يستحق من أصدقائك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

برج الجدي

مهنيا: قد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.
عاطفيا واجتماعيا: احترس من الضغوط والخلافات ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

برج الدلو 

مهنيا وماليا:  يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.
عاطفيا:الفلك يعدك ذلك بأوقات ممتعة.

برج الحوت

مهنيا وماليا:اليوم لديك الكثير من المكاسب على صعيد المال 
عاطفيا واجتماعيا: اليوم فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم. 

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج الأسد

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