حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 11/3 /2021 .
برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: قد تمر علاقتك بالبعض بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.
مهنيا وماليا: عليك أن تصبر وتقاوم التشوش والعصبية وانتبه لحقوقك.
برج الثور
اجتماعيا وعاطفيا: لا تتسرع في غضبك وتأنّ في أقوالك.
مهنيا وصحيا: تبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: حاول إنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط تآنّ في توقيع الأوراق ولا تغامر.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا:عليك أن تتأنّى في حركتك، وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك، وحافظ على اللباقة.
عاطفيا وعائليا: عليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.
برج الاسد
مهنيا واجتماعيا: يساعدك اليوم أن تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة، وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.
عاطفيا: الوقت مناسب لتوطيد علاقة عاطفية
برج العذراء
مهنيا وماليا:عليك التركيزعلى أمور مالية ومهنية، وعليك أن تخطط وتدرس جيدا قبل أي خطوة.
عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب ممن حولك بذكاء وقد تحقق فائدة من ذلك.
برج الميزان
مهنيا وماليا: لديك يقظة ذهنية قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.
عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب أكثر ممن تحب
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.
عاطفيا وصحيا: الفلك يطالبك اليوم بالاسترخاء وعدم تبديد طاقتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: عليك إظهار كل اللطف والتعاطف مع من يستحق من أصدقائك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.
برج الجدي
مهنيا: قد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.
عاطفيا واجتماعيا: احترس من الضغوط والخلافات ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.
برج الدلو
مهنيا وماليا: يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.
عاطفيا:الفلك يعدك ذلك بأوقات ممتعة.
برج الحوت
مهنيا وماليا:اليوم لديك الكثير من المكاسب على صعيد المال
عاطفيا واجتماعيا: اليوم فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.