توقعات الأبراج من السبت 13 إلى الجمعة 19 نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من يوم السبت 13 الى يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى .



#برج_الحمل



مهنياً: تتبدد الصعوبات التي عكرت عليك نجاحك في عطلة الأسبوع وقللت من دخلك المادي وتبدأ حاليا بعمل منسجم مع طموحك يحسن ظروفك المادية ويجعلك أكثر تفاءلا بمستقبل جيد, ويبدأ وضعك المادي بالتحسن تدريجيا وتجد الحلول الناجعة للأزمة المادية التي تمر فيها, وتختار الطريق السليم لنجاحات مادية مرتقبة ولتحويل كل السلبيات إلى ايجابيات انه اسبوع مناسب لتحقيق أحلامك المهنية حيث يقف الحظ معك وستجد كل شيء إلى الإمام وخاصة العمل ،ومن المهم أن تكون واعيا بأن النجاح يأتي من الحركة والفعل لذلك لا تكن بطيئا أو نظريا في التعامل مع الواقع وحاول تغير أسلوب عملك وأمن الإعدادات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي بين يديك لأن النجاح مؤكد , تفاءل وتمتع بأيامك ونجاحك.



عاطفياً: تكتشف أن الخط البياني لعلاقتك العاطفية مع الشريك في انحدار وتبحث معه عن الأسباب وطرق إنقاذها كي تصل إلى بر الأمان, لأنه يرغب الحفاظ على العلاقة الودية معك وربما تكتشف أن تصرفاتك وعنادك هما السبب الأساسي في ذلك , وتكون أمام أحداث هامة تتعلق بمستقبل الأسرة فتتضامن مع الشريك وتتجاوزا كل السلبيات وتعود العلاقة إلى قوتها وتسودها الشعور بالأمان والتفاؤل بمستقبل جيد . العازب أمر ما يبين أن الحب أصبح عبأ على حياتك لأنه لن يؤدي للارتباط ، ولكن الأمل دائما موجود لأنك سوف تعيش حياتك العاطفية بنجاح وتغير أسلوب تعاملك مع الحبيب إلى الأفضل و تفتح أمامك أبواب التفاؤل للارتباط



#برج_الثور



مهنيًّا: راقب الأمور التي تدور حولك واستخلص الأسلوب الأفضل لتحسين ظروفك المادية وحاول إعادة تنظيم وترتيب أوراقك لتواجه المستجدات التي تحيط بك والتي تتطلب الرؤية الثاقبة والعمل الجاد وسوف تجد نتائج إيجابية خاصة إذا بدأت بالاستثمار في عمل يعرضه عليك أحد الأصدقاء لأن فيه الخير والربح المادي كما يحمل لك الفلك فرصة ثمينة تساعدك في تغيير وتحسين واقعك المهني إلى الأفضل وسوف تبدأ بناء مستقبلك المهني بكل ثقة واعتزاز مستفيدا من تجاربك السابقة , ولكن قد تواجهك تحديات مهنية وعملية وتكون قادرا على الانتصار عليها بفضل ذكائك وصبرك .وربما تتلقى أخبارا سارة ومفرحة من خارج البلد تجعلك أكثر حماسا للعمل, فتغير كثيرا من الأمور في توجهاتك وتراودك أفكارا غريبة بعض الشيء ولكنها جديدة , ضعها في التنفيذ لأنها ستفتح أمامك آفاقا جديدة .



عاطفياً: تعيش مع الشريك الحب المتبادل والتفاهم على الخطوات اللازمة لتحقيق طموح الأسرة ,ويغمرك بحبه وحنانه وبالمفاجآت السعيدة والأوقات الساحرة ولكنك قد تكون بعيدا عنه لانشغالك بأمر يتعلق بمستقبل الأسرة , حاول أن تدخل الفرح إلى قلبه بأي طريقة كانت لأنه بأمس الحاجة لذلك. العازب تعيش حب غير واضح النهاية وتقف حائرا أمام طلب الحبيب بأن تعيشا الحب من أجل الحب ,وقد تؤكد له أنك تقدر صراحته لكنك سوف تبتعد عنه وفي نفس الوقت تلح عليك الأسرة لترتبط بشخص لا تكن له أي شعور أو إحساس افتح قلبك من جديد للحب القادم ولا تطيل النحيب على علاقتك العاطفية الماضية لأنك سوف تلتقي بشخص صادق يستحوذ على تفكيرك واهتمامك ويأسر قلبك وينسيك تجربتك العاطفية السابقة ويجعلك متفائلا في نجاح علاقتك الجديدة ووصولها إلى الارتباط



#برج_الجوزاء



مهنياً: تظهر في بداية الأسبوع مشكلة مالية قديمة كانت مستعصية على الحل , مصلحتك تتطلب وضع حد نهائي لها حتى ولو قدمت بعض التنازلات , لكن سوف تتبدل الظروف و تجد أن كل شيء يسير إلى الأمام لتحسين ظروفك المادية حيث تفتح أمامك آفاق كثيرة , وتنجح محاولاتك للقيام بمشروع جديد ومن نوع جديد يهدف إلى إدخال التغير على حياتك العملية والمادية , وعليك عدم الاستسلام أمام واقع مادي سلبي يفرض عليك قاومه مستعملا ذكائك وقدراتك الذاتية كيفما تتجه فالنجاح حليفك ، حتى أخطاؤك لا تؤثر سلبيا عليك ، وربما تجد أمامك في بداية الشهر آفاقا جيدة لتحقيق جزء كبير من طموحك المهني وتلقى مساعدة غير متوقعة تساهم في تحسين ظروفك المهنية والعملية , وتبدأ مرحلة جديدة من النجاح المهني.



عاطفياً: تحاول إقناع الشريك ببراءتك من ذنب ارتكبته وسوف يتظاهر بأنه صدقك كي لا يهدم العلاقة الأسرية ومع ذلك تسود علاقتك مع الشريك أجواء من الحب والتفاهم تتخللها بعض الخلافات بالرأي حول كيفية إسعاد الأسرة وجدل حول عدة مواضيع تتعلق بمستقبلها, وربما تكون في نهاية الشهر أمام أمر جوهري ومفرح يزيد علاقتك العاطفية مع الشريك قوة وصلابة ويتحول الحب إلى العشق,وتعيش الرومانسية الممتعة . العازب, تعيش الحب الصادق والنقي وتتردد في الاعتراف بحبك لأنك لا تعرف مشاعر من تحب ,اعلم أن الحقيقة واضحة مهما تجاهلتها ، صارحه بحبك لأنها الحقيقة التي تتهرب منها وهذا سيبين لك شعوره نحوك , وسوف تعيش مشاعر عميقة وأجواء رومانسية ساحرة ويلعب الحبيب دورا هاما في نجاح علاقتكما العاطفية , وتزداد علاقتك العاطفية مع الحبيب وضوحا وشفافية



#برج_السرطان



مهنياً: لا يناسبك وجود القمر في برج الجدي حيث تواجهك بعض الصعوبات في المجال المادي ولكنك ستجتازها بنجاح وبأقل مجهود بفضل ذكاءك وحكمتك , وربما تترقب بقلق المردود المادي للمشاريع أو الأعمال التي بذلت جهدا استثنائية لإنجازها ، اطمئن فسوف تجد في الأسبوع الثالث أنها ايجابية وجيدة حيث تشعر بالارتياح والثقة بالنفس وتكون في غاية النشاط للاستمرار في الإعداد لبناء مشاريع مشابهة تنقلك نقلة نوعية في المجال المادي قد يكون أمامك فرصة جيدة لتصبح أكثر فاعلا في مجال عملك ,لا تفوتها واستغلها لرفع روحك المعنوية وسوف تشعر بالرضا عن نفسك وعملك , ويقف الحظ معك في الأسبوع الثاني من الشهر وتتألق في مجموعة من النجاحات تغير مسار حياتك المهنية وتنقلك نقلة نوعية إلى الأمام و تبدأ بخطوات مدروسة ومحسوبة بدقة لتنفيذ هدف راودك منذ فترة ، استمر بتوجهاتك وستحقق نجاح لم تكن تتوقعه.



عاطفياً: تعيش في صراعا خفيا بين حبك وإخلاصك للشريك وبين تطلعاتك لحياة أكثر استقلالية , كن عقلانيا لأن تصرفاتك موضوعة تحت المجهر ,والشريك لن يغفر أي خطأ ترتكبه وقد تشعر بعذاب الضمير من كثرة أخطائك وإخفائك كثير من الأمور الهامة عنه وتفكر بالاعتراف له بذلك ولكن حدث هام يزيد روابط الحب والألفة معه ويجعلك تغير رأيك العازب قد تكتشف أن علاقتك العاطفية هي مجرد نزوة ورغبة وحاجتك لأن تكون محبوبا فتبحث عن الحب الحقيقي وقد يعجبك في منتصف الشهر شخص وتصادقه وإن أفضل وقت لإظهار حبك ومشاعرك نحوه ، كن جريئا وسوف تجد أنه يبادلك نفس الشعور, على الارجح تجد حبا مغايرا لما عشته سابقا فيه الاستقرار والأمان العاطفي وقد ينتهي بالارتباط في نهاية الشهر .



#برج_الاسد



مهنيًّا: تبدأ في الأسبوع بخطوات مدروسة وسليمة لتحسين وضعك المادي ، استمر بتوجهاتك لأن ذلك يؤدي إلى نجاح لم تكن تتوقعه ,وحاول تنفيذ الأفكار التي تدور برأسك الواحدة تلو الأخرى وستجد الثروة والنجاح ولكن قد يسبب احد أفراد الأسرة خسائر مادية نتيجة تهوره وطيشه , أسرع باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثارها وحاول أن تعوضها وذلك في الشراكة بمشروع استثماري مع أحد الأقرباء تسيطر على أمر طارئ يعكر وصولك إلى أهدافك المهنية , وتراهن على مشروع أسميته مشروع العمر وتعمل الكثير من أجله وتنتصر على بعض التحديات المهنية والعملية التي تعيق تنفيذه ثم تتحرر من بعض المسؤوليات التي أتعبتك قد تستلم عملا صعبا وهاما ويحتاج للإبداع فتقف مع نفسك وقفة نقد ذاتي وتعيد النظر بطريقة عملك وتغير أسلوبك فتنجح فيه نجاحا يدعو للإعجاب من الجميع وتنال عليه التقدير والثناء .



عاطفيًّا: أمر ما يلقي بظلاله على حسن العلاقة العاطفية مع الشريك ، تعامل مع الواقع بحكمة وجدية حتى لا تفقد علاقتك العاطفية معه حرارتها لأنه بحاجة لحبك وحنانك ، وكن رقيقا وايجابيا في أمر يطرحه عليك حول وسائل بناء أسرة سعيدة وضرورة الابتعاد عن المظاهر الفارغة والاهتمام بالجوهر والمضمون الحقيقي لحياة الأسرة . العازب سوف يرتعش قلبك بقوة لشخص تلقاه لأول مرة في وسط اجتماعي ولكنك لا تستطيع التحدث إليه بصراحة ,وتتاح لك فرصة أخرى لتعبر عن حبك وتلقى تجاوبا سريعا منه وتقررا إعلان حبكما للجميع وتعيش روعة الحب والإخلاص ,وتعيش حب قوي وأحاسيس رائعة , وخوف من فقدان هذا الحب نتيجة ظروف محيطة بك ,اطمأن لأن الحظ والحبيب يقفا بجانبك وستشعر بالهدوء والسلام الداخلي من خلال علاقتك العاطفية.



#برج_العذراء



مهنيًّا: تتحقق أمنية في المجال المالي كانت بالنسبة لك حلما صعب المنال , وتشعر وكأن كل ما يحيط بك يعيش السعادة والنجاح معك , ولكن كن حذرا عند معالجتك بعض الأمور المادية المستجدة والبعيدة عن توقعاتك من الوقوع ببعض الأخطاء التي قد تؤدي لخسائر مادية , وانظر بعمق أكثر لوسائل تحسين أوضاعك , وابدأ بتنفيذ مشروع جديد يدر عليك فوائد مالية جيدة تحاول تغير اتجاهك في المجال المهني على نحو يرضي طموحك.

ولكنك تجد أن الوقت مازال مبكرا وإن نجاحك المهني يتطلب التأقلم مع الواقع وابتعادك عن الأحلام , وربما تجد أنك أمام مجموعة من القضايا تحتاج للبت والتي تساعدك على تحسين ظروفك المهنية اعتمد على ذكائك ونصائح الأصدقاء كي تتفادى أي تعقيد مهني قد ينشأ في المستقبل , وقد تجد أمامك فرصة جيدة لتقفز من خلالها فوق كل الصعوبات على الصعيد المهني والعملي ولتحصل على ما خططت له ولكن عليك استشارة ذوي الخبرة للاستفادة منها.



عاطفيا : انسجام عاطفي وفكري مع الشريك يؤسس لبناء أسرة ناجحة وقد يكون هو الوقت المناسب لإقامة علاقات اجتماعية جديدة تستفيد منها في تحسين وضعك العملي الذي ينعكس ايجابيا على وضعك العاطفي , ثم تكون أمام بعض المسؤوليات العائلية الهامة والتي تتطلب الحكمة والعمل الجاد, يقوم الشريك بعمل رائع لمصلحة الأسرة مما يضعها على طريق النجاح العازب : تشعر بالاستغراب والحزن بسبب تصرفات الحبيب الغير مفهومة وعدم اتزانه وتغير مواقفه تزداد ثقتك بنفسك بعد أن تعلمت أن تحب نفسك وتفهم ماذا تريد بالضبط من الحبيب وكيف تحافظ على عمق العلاقة معه فتواجهه بذلك وتعود العلاقة إلى قوتها , وربما تكتشف أن الحبيب غير صادق بعواطفه وان علاقته معك هي للتسلية فقط وقد تخف جذوة عواطفك نحوه وتفكر بالابتعاد عنه وتختار طريقا جديدا لتأمين مستقبلك العاطفي





برج الميزان :



مهنياً: يخبأ هذا الاسبوع مفاجأة مادية لم تكن تتوقعها وتحصل أمورا تسعدك ، وتتوجه اتجاها جديدا في خياراتك, ولكن قد يحاول بعض المقربين الوقوف ضد خططك المادية وأعمالك الاستثمارية ولكن حذرك ومعرفة ما يدور حولك من أمور سيخرب قصدهم ويرد كيدهم ابدأ بتنفيذ مشروعك الذي خططت له طويلا وسيدر عليك أموالا جيدة وستجد أنك في وضع مادي جيد تكتشف بعض من أخطائك المهنية فتضع قواعد وأساليب جديدة تغذي فيك روح المسؤولية والاجتهاد ولكن لا تأخذ كل شيء بحسن نية لأن كل من حولك يفكر بمصالحه، وعليك حماية عملك من الاستغلال وقد تزداد مسؤولياتك وواجباتك المهنية وتسير على طريق جديد من النجاح والتقدم نحو تحقيق أحد أهدافك وتكون أمام عدة خيارات لتقفز قفزة نوعية ولتقوم بتغيرات جذرية وايجابية في حياتك.



عاطفيا: تتأكد أن الشريك يحبك ومخلص ومستعد لعمل المستحيل من أجل سعادتك ولكن تأمين متطلبات الحياة يجعله عصبيا وسوف تجد اهتمام غير عادي منه يزيل الأسباب التي أدت إلى سوء التفاهم بينكما ويعيد أواصر العلاقة الحميمة ويبرهن أن غيرته بريئة وتعيش أجمل لحظات السعادة معه وربما يتعرض لأزمة مالية في منتصف الشهر قف بجانبه في حلها وأنقذه من نتائجها السلبية لتزداد علاقتكما العاطفية قوة العازب سحر الحب يملئ حياتك بالتفاؤل والحيوية وتفاني الحبيب في إسعادك يجعل كل شيء أمامك مشرق وقد تجد مفاجأة سارة وغير عادية يعدها الحبيب تجعل أجواء الحب ترفرف على علاقتكما العاطفية وتكون في أحسن حال فتعيش حبا من نوع مميز وغير عادي وتحاول الوصول به إلى أقصى حالة الصفاء



#برج_العقرب



مهنياً: تكون أمام تحدَ كبير لقوة إرادتك أمام الظروف المادية الصعبة وحاجتك الماسة للمال وتحاول حل أزمة مادية كانت تقلقك , وتجد طريقا يقودك إلى تغير جذري وجيد في دخلك المادي ويحسن وضعك المالي وربما تستلم دفعة نقدية من احد الأقرباء الذي يقيم خارج البلد كي تستثمرها في شراكة معه بمشروع درسته سابقا أبدأ بتنفيذه لأنه الوقت المناسب الذي يحقق نجاحه . تكون في قمة الراحة النفسية والإبداع المتميز وتبدأ في السير بطريق جديد لتحقيق أحلامك المهنية وقد تشغلك قضية مهنية وسوف توفق في إيجاد أفضل الحلول المناسبة لها , وتحصل على وضع مهني مثالي يجمع بين الإبداع والتفوق وربما يكون الوقت المناسب لتنفيذ الهدف الذي كافحت من أجله كثيرا.



عاطفيًّا: غيرة شديدة تؤدي لخلق أزمة عاطفية تمتد لأيام وقد تنتهي بعد قيام الشريك بمبادرة ايجابية تجعلك تعيش الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي وفي منتصف الشهر تنغمس بالعمل وتنسى واجباتك نحو الشريك الذي يكون بحاجة إليك أكثر من أي وقت مضى , ربما تكون غير قادر على تحمل المسؤولية في أمر عائلي يقلقك كثيرا فتترك للشريك حرية التصرف العازب بعض الصعوبات والتحديات تواجهه علاقتك مع الحبيب ولكن قد تزول حالة التوتر والقلق , وتعيش فترة ترقب وهدوء وقد تخطط معه للارتباط متجاوزين كل الصعوبات ربما يعيش في داخلك صراع بين حبين وسوف تعيش حالة من الارتباك والاستغراب حتى ينتصر الحب الأقوى الذي يحقق حلمك ببناء علاقة عاطفية قائمة على الحب والوضوح توصلك للارتباط.





#برج_القوس



مهنياً: تعيش الفوضى في الأمور المالية ,وتدفع نفقات لم تكن بالحسبان وتبحث عن مصدر آخر للمال وفجأة تجد النجاح على الصعيد المادي من خلال سفر يحقق لك مكاسب مادية كذلك تكون أمام أمر يتيح لك الربح المادي والمعنوي تعامل معه بذكاء وتفكير هادئ وتخطيط سليم كي تحصل على أموال تساهم في تحسين دخلك المادي تنتهي فترة الاستسلام للظروف وتشعر بطاقة قوية وقدرة مطلقة على صنع مستقبلك المهني الناجح مهما كانت العقبات وتنطلق إلى التنفيذ ولكن عليك أن تراقب ما يدور حولك لتعرف كيف تلعب دور هام في مجال عملك كي تزدهر أعمالك أكثر وتخوض تجربة عملية مختلفة وناجحة فيها كل الخير تجعلك في قمة النجاح والتفاؤل بغد جيد.



عاطفيا: علاقة عاطفية قديمة بريئة تطفو إلى السطح ولكنك سرعان ما تحكم عقلك وتتحرر منها بعد أن تمر بتجربة تؤكد أن الملاذ الوحيد في الشدائد هو الشريك ، وبفضله تتجاوز كل العقبات والصعوبات وتكتشف مدى حب وتضحية الشريك من أجلك وهذا يجعلك تعمل المستحيل من اجل إسعاده وربما تجد أمامك بعض الأمور المتعلقة بمستقبل الأسرة والتي تحتاج لحل سريع تعاون مع الشريك لحلها دون تأجيلا العازب تجد أن قلبك مليء بأحاسيس ممتعة ولا تستطيع السيطرة على عواطفك فتنطلق للحرية الغير مسؤلة دون التفكير بالنتائج وتحاول أن تعيش اللحظة الممتعة رغم السلبيات التي ترافقها وتعود لتعيش الواقعية في الحب سوف يستمر الحب وتراودك أحلاما رومانسية بالارتباط بالحبيب لما تكن له من مشاعر صادقة.



#برج_الجدي



مهنياً: قد يطرأ تحسن في وضعك المادي ويساعدك في تنفيذ أهم أهدافك , وتشعر بالراحة نتيجة تسوية قضية عالقة منذ زمن لصالحك وتحصل على عائدات مالية غير متوقعة ر وربما تكون أمام فرصة تؤدي لتحسن كبير في ظروفك على الصعيد المادي وتستطيع كسب بعض المال إذا عرفت كيف تتعامل معها وتعالج أمرا مهنيا طارئا ربما يحدد مدى نجاحك المهني في المستقبل وقد تجبرك الظروف على تقديم تنازلات لدفع فواتير قرارات سابقة متسرعة وغير مدروسة عليك أن تتعلم من الدروس الماضية لتثبت للجميع انك قوي الإرادة وتستطيع الانتصار على أي أزمة دون تقديم تنازلات وسوف تدخل في فترة من الأعمال الهامة والمنسجمة مع طموحك وتتاح لك ظروفا مناسبة لاتخاذ قرارات ناجحة على الصعيد المهني.



عاطفياً: يساورك القلق والخوف من المستقبل وتعيش المراهقة ثانية في أجواء اجتماعية كلها ضياع ولا مبالاة ثم تتذكر أن أسرتك بحاجة إليك فتحاول أن تكون أكثر قدرة على إسعاد الشريك بحبك الدافئ ولكنه ينتظر منك الكثير وحياته متعلقة فيك وأنت تنشغل عنه بأمور ليست جوهرية أعطه الاهتمام اللازم العازب تكون أمام أمر عاطفي يحدد مستقبل علاقتك مع الحبيب ابتعد عن الانفعال وانظر بعقلانية لترى أين الخطأ وأين الصواب في علاقتك معه أذا أردت نجاحها واستمرارها أو صارحه بما تشعر من قلقك نتيجة عدم وضوحه وتهربه الدائم من الارتباط وسوف تضع الحلول لحالة الفراغ العاطفي التي تعيشها قد تكتشف أن كل التضحيات التي قدمتها للحبيب ذهبت أدراج الرياح .



#برج_الدلو



مهنيًّا: قد يحاول أحد المقربين استغلالك ويعرض عليك الشراكة في مشروع ما ابتعد عنه وتعامل معه بشكل رسمي وفكر في وسيلة مضمونة لاستثمار أموالك وحاول تنفيذ العمل الذي خططت له سابقا بالاعتماد على نفسك ولا تتسرع في الدخول في شراكة قبل أن تضمن أمانة الشركاء الجدد , وضع الحلول للأزمة المالية التي واجهتك سابقا من خلال ابتعادك عن النفقات الكمالية وستجد الاستقرار والنجاح المادي ربما تكون أمام فرصة على الصعيد العملي تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك المهني ولكنك لن تستطيع الحصول على كل ما خططت له مع أنك بشيء من الذكاء تستطيع أن تزيل الآثار السلبية لنتائج أعمالك السابقة وقد تبدأ في تنفيذ هدف تصًر إصرارا كبيرا على الوصول إليه .



عاطفياً: يشعر الشريك بأنك تشفق عليه ولا تحبه دعه يشعر بالحب والحنان والاهتمام وابتعد عن المزاجية والازدواجية لتعيش الهدوء والسلام العائلي تتأكد أن الشريك هو عالمك وحبك الحقيقي وان كل الأخطاء التي رافقت علاقتكما العاطفية كانت نتيجة انفعالات غير ضرورية وتبدأ بالابتكار لحياة بعيدة عن الملل والتكرار معه وتخرج ما بداخلك من مشاعر فرحة تسعده العازب حب جارف وقوي يزيد من حبك للحياة والإبداع وربما تندفع وراء عواطفك دون تفكير وتسير وراء قلبك دون إعطاء أي اعتبار للمجتمع وتقاليده ثم تكتشف أن ذلك لم يرض طموحك فتبدأ بالسير في طريق الحب العقلاني الذي يقودك للارتباط.





#برج_الحوت



مهنيًّا: تتجاوز بعض الظروف المادية السلبية والأمور المالية المعقدة بفضل قوة إرادتك ومساعدة أحد أفراد العائلة وتستطيع قلب الموازين لمصلحتك ويكون أمامك عدة خيارات لتحسين وضعك المادي وستنجح إذا استطعت توزيع وقتك وجهدك بشكل متوازن مع متطلبات المرحلة وقد تشعر بتوتر خفيف نتيجة أخطاء مادية ارتكبتها سابقا اطمئن سوف تزول آثارها بسبب إتباعك الحيطة والحذر يقف الحظ بجانبك وتكون أمام فرصة لتحسين أمورك المهنية بادر بالقيام بالأعمال التي أجلتها سابقا واتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها قد تتسم قراراتك بالتسرع ادرس كل شيء بدقة وتمعن قبل اتخاذ أي قرار وتريث في تنفيذ أي مشروع أو عمل تفكر به وابتعد عن توقيع أي عقد أو أوراق رسمية.



عاطفيًّا: تتقاسم مع الشريك اهتمامات مشتركة وتنجحا في تحقيق هدف هام يحسن وضعكما الاجتماعي والحياتي وتعيشا أحداث مفرحة في أجواء الأسرة تترك أثار البهجة والسعادة على وجوه أفرادها ولكن واجباتك الكثيرة تبعدك عن الشريك دون أن تشعر وازن بينها وبين الحقوق الزوجية العازب : تكون مزاجي ومتقلب ولا تريد من الحبيب أن يعلن حبكما أمام الأسرة ويكون أمامك أكثر من شخص للارتباط فلا تكون حائرا بين عقلك وقلبك وابحث عن التوازن بينهما وارتبط بمن يمليه عليك عقلك ومن ثم قلبك لأن وضعك العاطفي سيكون في أحسن حال .