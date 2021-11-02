توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 2-11-2021

مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تقدمها خبيرة الأبراج ماغى فرح 2-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



#الحمل



مهنيا

تنشط الحياة المهنية، وتكون المفاوضات ناشطة، يوم هادىء وعادي جداً قد يحتاج احد زملائك مد يد العون له لاتكن بخيلاً، وتذكر الحياة يوم لك ويوم عليك.

عاطفياً

لا تفكر في كافة التفاصيل التي تتعلق بالأمور الصغيرة طوال الوقت، فهذا الأمر هو ما يجعلك تشعر بالإحباط، حاول أن تنظر إلى الأمور من سطحها و عليك أن تكون متفائلا

صحياً.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم، حافظ على نظافة أسنانك مهما استطعت.



#الثور



مهنيا

تأكد أن لكل منّا ظروفه وعليك مراعاتها، وكن على علاقة طيبة مع المحيطن بك , كن دائما رهن إشارة الآخرين إذا احتاج أحدهم للمساعدة، لأنه قد يأتي يوم تحتاج فيه أنت أيضا للمساعدة.

عاطفياً

التفاصيل الرومانسية ستوطد من علاقتك بالحبيب فى الفترة القادمة فحاول أن تنتبه لها حتى تضمن الحفاظ على علاقتكما، تعامل مع الحبيب كما ترغب أن يعاملك.

صحياً

انتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل أي عارض أو طارئ صحي ينتابك، والابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات يبقي صحتك سليمة



#الجوزاء



مهنيا

لا تتوقع من الآخرين القيام بالكثير من الأمور لأجلك. لكن لا حدود لطاقتك ولا من يقف بوجه إبداعك، كن حذرًا في خطواتك التي تتخذها فالعيون عليك

عاطفياً

للمرتبط : حبيبك ينتظرك فكن متفهما له وامنحه القليل من وقتك.انت عملت الكثير ولديك أرضية جيدة تستطيع ان تتعامل مع اي طارئ بحياتك العاطفية , للاعزب : لا تعاتب الحبيب وتعامل معه برقة ولطف. إبحث عن الحب بعيدا عن البيئة التي تحيط بك.

صحياً

الملوثات من حولنا في هذا الزمن أصبحت كثيرة جدًا، وأصبح من الصعب تجنبها، لكن عليك العمل بجد من أجل أن لا تصيبك هذه الملوثات بمشاكل صحية



#السرطان



مهنيا

اختياراتك في الوقت الحالي تؤثر بشكل كبير جدًا على ما يحدث لك في المستقبل، لذلك تحلى بالكثير من الحكمة في هذه الايام والاوقات

عاطفياً

حاول أن تكون صريحا مع الشريك فى أفعالك وكلامك حتى تنعم بالهدوء وراحة البال وتتطور علاقتك معه بشكل إيجابى وتنطلقان معًا نحو مستقبل جميل ومميز.

صحياً

لا يوجد أي شيء يدعوك إلى هذا القلق غير العادي تجاه حالتك الصحية في الوقت الحالي، أنت فقط تحتاج إلى الابتعاد عن المجهود البدني الحاد وأن تضبط مواعيد نومك، وللمدخنين عليك الابتعاد عن عادة التدخين التي تقتلك ببطء.



#الأسد



مهنيا

التفكير في شيئين معًا في نفس الوقت هو أمر سئ جدًا، حاول أن تنتهي من الأمور التي عليك الاهتمام بها بالتوالي بدلاً من التوازي، سوف تحقق الكثير بكل تأكيد إذا ما غيرت طريقة تفكيرك

عاطفياً

لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة بينكما. وكن مستعدًّا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر بين الحين والآخر في شخصيّة حبيبك

صحياً

مفعم حيوية ونشاطاً , لا يمكن شراء السعادة والصحة بالمال. والصحة الجيدة هي مفتاح السعادة , حافظ على صحتك جيداً



#العذراء



مهنيا

عليك ان تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك

عاطفياً

تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة , حاذر اليوم ان تميل إلى المشاكسة والمواجهة وطرح التحديات , حاول تقوية الروابط مع افراد اسرتك واسئل عن احوالهم اليوم

صحياً

ابتعد قدر الإمكان في عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات. فكر ملياً قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر



#الميزان



مهنيا

تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك.

عاطفياً

يوم خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك . و تجنّب كل أشكال التوتر

صحياً

حاول أن تمضي أوقاتاً مريحة وابتعد عن المشاكل , من الضروري أن تنام لعدد كافٍ من السّاعات كل يوم



#العقرب



مهنيا

انتظر حتى تتأكد أن الوقت مناسب حتى تتخذ القرارات الصائبة ولا تتعجل فى إصدار أحكام مطلقة حالياً.

عاطفياً

انتبه إلى الطريقة التي تتصرف بها مع الشريك اليوم، فإن هذا يؤثر في مدى تصور شريكك عن شخصيتك، وهذا يؤثر على تقييمه لك و كرّس الوقت من أجل الحبيب.

صحياً

قد تعاني من بعض الخمول اليوم، لكن يمكنك التغلب عليه إذا امتلكت الإرادة الكافية، حاول القيام بأي شيء تحبه ليشغلك ويجعلك تندمج معه



#القوس



مهنيا

حاول أن تتجنب الجدل الذي لن يقدم أو يؤخر، فذلك مضيعة للوقت والجهد إذا كنت راغباً في تحسين ظروفك

عاطفياً

هناك بعض الأشياء الصغيرة التي يجب أن تهتم بها فيما يخص شريك حياتك، اهتم أكثر بما يقوم به في يومه وحاول مشاركته في كل أنشطته أو أغلبها لتزيد من رابطة التواصل فيما بينكما

صحياً

حاول تغيير نمط حياتك بقيامك بشيء مثير في حياتك، فحياتك تفتقد إلى روح المغامرة في الفترة الحالية



#الجدي



مهنياً

حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا، واسع للتركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل

عاطفياً

للاعزب : تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك. للمرتبط: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك

صحياً

لا تكلّف نفسك أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة.



#الدلو



مهنياً

تتركز الأوضاع اعتبارًا من اليوم على القضايا المالية التي يحالفها الحظ , واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم.

عاطفياً

كن نشيطاً وأظهر اهتماماً اكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك حين تلم بك المصاعب. ، أنت فقط تحتاج إلى أن تثق في نفسك وأنك قادر على جلب السعادة لشريك حياتك

صحياً

إذا أحسست بأعراض طفيفة فاستشر اصحاب المعرفة على الفور ولا تلجأ لمعالجة نفسك بنفسك.



#الحوت



مهنياً

عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل، فالصبر على ما يدور حولك حتى يظهر فى وقته لابد أن يكون أسلوب حياتك فى الفترة القادمة

عاطفياً

الاعزب : المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة. , المرتبط : كرس المزيد من الوقت لقضائه مع المحبوب.

صحياً

عليك تناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة التى تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.