حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 1 -1 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 11/1 /2021 .

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك ولا تبحث الأمور بعصبية ونظم جهودك.

عاطفيا واجتماعيا: من المهم أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب كي لا تخسر أشخاص يحبونك.

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5



عاطفيا: الحب يعمل لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها، فقط انتبه لحقوقك.

برج الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وعائليا: حاول أن تتحكم في انفعالاتك.. اصبر وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

برج السرطان



من 22/6 إلى 22/7



مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. أنت الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

عاطفيا: الفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات عاطفية تسعدك

برج الاسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: عليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب والأصدقاء، وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة

برج العذراء



من 23/8 إلى 22/9



مهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإبداع وتبدو مبهرا.

عاطفيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك

برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10



مهنيا وصحيا: عليك تنظيم جهودك وأولوياتك ومراجعة سلوكك الصحي والزم الكتمان.

عاطفيا واجتماعيا: لا ينصحك الفلك ألا تتكلم عن حياتك الشخصية

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على الانفتاح ويمنحك أدوات السعادة.

برج القوس



من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

عائليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام

برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك وتنجح في كل ما تقوم به.

عاطفيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بأوقات حلوة مع الأحباب، وقد تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأصدقاء وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك

برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2



مهنيا وماليا:عليك أن تتوخى الحيطة والحذر

عاطفيا واجتماعيا: لديك فرصة لأصلاح علاقتك بمن حولك

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3



مهنيا وماليا: عليك أن تهتم بالرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ ومقنع ولا تتسرع في قراراتك، واحمِ حقوقك.

عاطفيا: تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك