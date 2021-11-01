حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 1 -1 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 11/1 /2021 .
برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك ولا تبحث الأمور بعصبية ونظم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب كي لا تخسر أشخاص يحبونك.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: الحب يعمل لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها، فقط انتبه لحقوقك.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: حاول أن تتحكم في انفعالاتك.. اصبر وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. أنت الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.
عاطفيا: الفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات عاطفية تسعدك
برج الاسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: عليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب والأصدقاء، وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإبداع وتبدو مبهرا.
عاطفيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وصحيا: عليك تنظيم جهودك وأولوياتك ومراجعة سلوكك الصحي والزم الكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: لا ينصحك الفلك ألا تتكلم عن حياتك الشخصية
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على الانفتاح ويمنحك أدوات السعادة.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.
عائليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك وتنجح في كل ما تقوم به.
عاطفيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بأوقات حلوة مع الأحباب، وقد تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأصدقاء وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا:عليك أن تتوخى الحيطة والحذر
عاطفيا واجتماعيا: لديك فرصة لأصلاح علاقتك بمن حولك
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: عليك أن تهتم بالرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ ومقنع ولا تتسرع في قراراتك، واحمِ حقوقك.
عاطفيا: تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك