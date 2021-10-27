حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-10-2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 10/27 /2021 .
برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.
عاطفيا وعائليا: اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا:تعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.
عائليا وعاطفيا: حاول قضاء أوقاتا ممتعة مع الأهل والأحباب.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: اليوم لديك نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.
عاطفيا: تميل للتشوش.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية كي تتواصل بصورة أفضل مع من تحب
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيًا وصحيًا: الشمس في منزل الحب تمنحك سحرًا وجاذبية وطاقة عاطفية.
مهنياً واجتماعياً: القمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط
برج الاسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: ينصحك اليوم أن تهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم غير مناسب للحديث والإعلان عن خططك
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.
مهنيا: الفرصة سانحة لتنمية أعمالك وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: اليوم ستكون شديد الحساسية.. انتبه كي لا يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.
مهنيا واجتماعيا: ابتعد عن التصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.
مهنيا وماليا: اليوم سيكون لديك فرص رائعة للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: عليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة.. اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مثالي للبحث والاكتشاف وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: لا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وصحيا: حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، وابق متحفظا.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بعلاقات هادئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيًا: رغم التشوش.. القمر بمنزل الحب يمنحك سحرًا وطاقة عاطفية وقد تلمس قلب من تحب.
مهنيًا وماليًا: يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح