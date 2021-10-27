حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-10-2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 10/27 /2021 .

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.

عاطفيا وعائليا: اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا:تعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

عائليا وعاطفيا: حاول قضاء أوقاتا ممتعة مع الأهل والأحباب.

برج الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: اليوم لديك نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.

عاطفيا: تميل للتشوش.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية كي تتواصل بصورة أفضل مع من تحب

برج السرطان



من 22/6 إلى 22/7

عاطفيًا وصحيًا: الشمس في منزل الحب تمنحك سحرًا وجاذبية وطاقة عاطفية.

مهنياً واجتماعياً: القمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط

برج الاسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا وعائليا: ينصحك اليوم أن تهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية.

مهنيا واجتماعيا: اليوم غير مناسب للحديث والإعلان عن خططك

برج العذراء



من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.

مهنيا: الفرصة سانحة لتنمية أعمالك وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن



برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10



عاطفيا وعائليا: اليوم ستكون شديد الحساسية.. انتبه كي لا يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.

مهنيا واجتماعيا: ابتعد عن التصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

مهنيا وماليا: اليوم سيكون لديك فرص رائعة للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف

برج القوس



من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: عليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة.. اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم مثالي للبحث والاكتشاف وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.

برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: لا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك

برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وصحيا: حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، وابق متحفظا.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بعلاقات هادئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيًا: رغم التشوش.. القمر بمنزل الحب يمنحك سحرًا وطاقة عاطفية وقد تلمس قلب من تحب.

مهنيًا وماليًا: يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح