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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-10-2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء  10/27 /2021 .

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.
عاطفيا وعائليا: اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك

برج الثور

 

من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا:تعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.
عائليا وعاطفيا: حاول قضاء  أوقاتا ممتعة  مع الأهل والأحباب.

برج الجوزاء


من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: اليوم لديك  نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.
عاطفيا: تميل للتشوش.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية كي تتواصل بصورة أفضل مع من تحب

برج السرطان


من 22/6 إلى 22/7
عاطفيًا وصحيًا: الشمس في منزل الحب تمنحك سحرًا وجاذبية وطاقة عاطفية.
مهنياً واجتماعياً: القمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط

 

برج الاسد

من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: ينصحك اليوم أن تهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية.
مهنيا واجتماعيا:  اليوم غير مناسب للحديث والإعلان عن خططك

برج العذراء


من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.
مهنيا: الفرصة سانحة لتنمية أعمالك وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن
 

برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10
 

عاطفيا وعائليا:  اليوم ستكون شديد الحساسية.. انتبه كي لا يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.
مهنيا واجتماعيا: ابتعد عن التصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.
مهنيا وماليا:  اليوم سيكون لديك  فرص رائعة  للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف

برج القوس


من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: عليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة.. اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مثالي للبحث والاكتشاف وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.

برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: لا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك

برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وصحيا:  حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، وابق متحفظا.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بعلاقات هادئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3
عاطفيًا: رغم التشوش.. القمر بمنزل الحب يمنحك سحرًا وطاقة عاطفية وقد تلمس قلب من تحب.
مهنيًا وماليًا: يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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