نشرة المرأة.. توقعات الأبراج وماذا يقول تاريخ ميلادك وكل ما يمكن معرفته عن الرعب الليل عند الأطفال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 13 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من يوم السبت 13 الى يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى .

الرعب الليلي أو الرعب أثناء النوم هو اضطراب في النوم يتميز بالصراخ المفاجئ وخفقان الأطراف أثناء النوم. أثناء نوبة الرعب الليلي ، قد يتعرق الطفل ، وقد يصبح معدل ضربات قلبه أسرع ، وقد تتسع حدقة العين.



عندما يكونون في هذه الحالة ، لن يستجيبوا ويبدو أنهم غافلين عن محيطهم. لكن بعد بضع دقائق ، سيعودون إلى النوم العميق ولن يتذكروا أي شيء عن الحلقة في اليوم التالي.

وفقًا للخبراء ، فإن نوبات الرعب أثناء النوم حميدة في الغالب ولا تحتاج إلى رعاية طبية. ومع ذلك ، قد يحتاجون إلى رعاية طبية إذا أثروا على صحة الطفل بأي شكل من الأشكال