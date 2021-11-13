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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. توقعات الأبراج وماذا يقول تاريخ ميلادك وكل ما يمكن معرفته عن الرعب الليل عند الأطفال

الأبراج
الأبراج

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

 

لو من مواليد اليوم 13 نوفمبر.. اكتشف ما تخبئه الأبراج لك
 

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 13 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

توقعات الأبراج من السبت 13 إلى الجمعة 19 نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
 

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من يوم السبت 13 الى يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى .

 

الرعب الليلي عند الاطفال اليك العلامات والأعراض

الرعب الليلي أو الرعب أثناء النوم هو اضطراب في النوم يتميز بالصراخ المفاجئ وخفقان الأطراف أثناء النوم. أثناء نوبة الرعب الليلي ، قد يتعرق الطفل ، وقد يصبح معدل ضربات قلبه أسرع ، وقد تتسع حدقة العين.


عندما يكونون في هذه الحالة ، لن يستجيبوا ويبدو أنهم غافلين عن محيطهم. لكن بعد بضع دقائق ، سيعودون إلى النوم العميق ولن يتذكروا أي شيء عن الحلقة في اليوم التالي.

وفقًا للخبراء ، فإن نوبات الرعب أثناء النوم حميدة في الغالب ولا تحتاج إلى رعاية طبية. ومع ذلك ، قد يحتاجون إلى رعاية طبية إذا أثروا على صحة الطفل بأي شكل من الأشكال

صدى البلد نشر والصحة بالمرأة الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة

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