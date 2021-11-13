الرعب الليلي عند الأطفال.. العلامات والأعراض

الرعب الليلي أو الرعب أثناء النوم هو اضطراب في النوم يتميز بالصراخ المفاجئ وخفقان الأطراف أثناء النوم.

أثناء نوبة الرعب الليلي ، قد يتعرق الطفل ، وقد يصبح معدل ضربات قلبه أسرع ، وقد تتسع حدقة العين.



عندما يكونون في هذه الحالة ، لن يستجيبوا ويبدو أنهم غافلين عن محيطهم. لكن بعد بضع دقائق ، سيعودون إلى النوم العميق ولن يتذكروا أي شيء عن الحلقة في اليوم التالي.

وفقًا للخبراء ، فإن نوبات الرعب أثناء النوم حميدة في الغالب ولا تحتاج إلى رعاية طبية. ومع ذلك ، قد يحتاجون إلى رعاية طبية إذا أثروا على صحة الطفل بأي شكل من الأشكال.



كشف موقع كيدز عن العلامات والأعراض للذعر الليلي لدى الأطفال.

علامات وأعراض الرعب الليلي



عادةً ما يحدث الذعر الليلي أثناء النوم بخلاف حركة العين السريعة ، بشكل عام خلال أول ثلاث إلى أربع ساعات بعد النوم. خلال نوبة الرعب الليلي ، يمكن للطفل

الصراخ أو الصراخ أو البكاء فجأة.

ضرب أيديهم وأرجلهم على السرير.

اجلس على السرير وابدو خائفًا.

يتعرق بغزارة ، ويتنفس بشدة ، وقد يصاب بخفقان القلب.

كن قاسيا.

كن صعب الاستيقاظ.

التحديق بعيون مفتوحة على مصراعيها واتساع حدقة العين.

تبدو غافلاً عن البيئة المحيطة.

أثناء النوم أو الجري خارج الغرفة.

أظهر السلوك العدواني عند الإمساك به لتجنب السير أثناء النوم .

قد تستمر نوبة الرعب الليلي لمدة 45 دقيقة أو أقل من ذلك بكثير ، ولنقل خمس دقائق ، وقد تحدث أكثر من مرة في الليلة . قد تبدو نوبات الرعب الليلي مخيفة ومقلقة للآباء ولكنها غير ضارة بالأطفال.



ملاحظة:

الرعب الليلي يختلف عن الكوابيس . الكوابيس هي أحلام مخيفة يستيقظ الطفل بسببها بالكامل. بعد الاستيقاظ ، يتذكر الطفل الحلم ويمكنه حتى أن يرويها لوالديه أو مقدم الرعاية. تحدث عادة في النصف الثاني من الليل ، أثناء نوم الأحلام. يحدث الذعر الليلي لدى ثلاثة إلى ستة بالمائة من الأطفال وهو نادر نسبيًا.

الأسباب المحتملة لأذى الليل



في حوالي 2٪ من الأطفال ، يُعتقد أن الذعر الليلي يحدث بسبب الوراثة الجينية ، مما يعني أن الطفل الذي لديه تاريخ عائلي من الذعر الليلي يكون أكثر عرضة للإصابة بالذعر الليلي. ومع ذلك ، لم يتم إثبات هذه العلاقة علميًا .



إلى جانب ذلك ، لا توجد أسباب معروفة للرعب الليلي عند الأطفال. ومع ذلك ، قد تحدث بسبب عوامل الخطر مثل

الضغط النفسي الناتج عن عوامل مثل قلق الانفصال

اضطرابات النوم ، مثل الربو الليلي وانقطاع النفس الانسدادي النومي

الإرهاق

حمى

الحرمان من النوم

اضطراب جدول النوم

إصابة بالرأس

أدوية معينة

يعاني حوالي خمسة بالمائة من الأطفال في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة الابتدائية من الذعر الليلي. ووفقًا لمستشفى الأطفال الملكي ، فإن الذعر الليلي "لا يرتبط عادةً بمشكلات عاطفية أو نفسية خطيرة. ليس هناك ارتباط بالصرع " تحدث عند الأطفال الأصحاء وهي تقنيًا جزء من التطور الطبيعي.

مصدر المعلومات موقع كيدز.