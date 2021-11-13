لو من مواليد اليوم 13 نوفمبر.. اكتشف ما تخبئه الأبراج لك

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 13 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 13 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك محب للتميز وتتمسك بجذورك وبأصولك العائلية.. تهب نفسك لخدمة الآخرين، وقد تقدم تضحيات مذهلة، لكنك متطلب جدا.



نصيحة:

في هذا الوقت قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

توقعات الابراج هذا الاسبوع لبرج العقرب

مهنياً: تكون أمام تحدَ كبير لقوة إرادتك أمام الظروف المادية الصعبة وحاجتك الماسة للمال وتحاول حل أزمة مادية كانت تقلقك , وتجد طريقا يقودك إلى تغير جذري وجيد في دخلك المادي ويحسن وضعك المالي وربما تستلم دفعة نقدية من احد الأقرباء الذي يقيم خارج البلد كي تستثمرها في شراكة معه بمشروع درسته سابقا أبدأ بتنفيذه لأنه الوقت المناسب الذي يحقق نجاحه . تكون في قمة الراحة النفسية والإبداع المتميز وتبدأ في السير بطريق جديد لتحقيق أحلامك المهنية وقد تشغلك قضية مهنية وسوف توفق في إيجاد أفضل الحلول المناسبة لها , وتحصل على وضع مهني مثالي يجمع بين الإبداع والتفوق وربما يكون الوقت المناسب لتنفيذ الهدف الذي كافحت من أجله كثيرا

عاطفيًّا: غيرة شديدة تؤدي لخلق أزمة عاطفية تمتد لأيام وقد تنتهي بعد قيام الشريك بمبادرة ايجابية تجعلك تعيش الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي وفي منتصف الشهر تنغمس بالعمل وتنسى واجباتك نحو الشريك الذي يكون بحاجة إليك أكثر من أي وقت مضى , ربما تكون غير قادر على تحمل المسؤولية في أمر عائلي يقلقك كثيرا فتترك للشريك حرية التصرف العازب بعض الصعوبات والتحديات تواجهه علاقتك مع الحبيب ولكن قد تزول حالة التوتر والقلق , وتعيش فترة ترقب وهدوء وقد تخطط معه للارتباط متجاوزين كل الصعوبات ربما يعيش في داخلك صراع بين حبين وسوف تعيش حالة من الارتباك والاستغراب حتى ينتصر الحب الأقوى الذي يحقق حلمك ببناء علاقة عاطفية قائمة على الحب والوضوح توصلك للارتباط.