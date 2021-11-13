عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد اليوم 13 نوفمبر.. اكتشف ما تخبئه الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 13 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

 

txt

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم في الأبراج 12 نوفمبر 2021

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

 

إذا كنت مولودا في يوم 13 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك محب للتميز وتتمسك بجذورك وبأصولك العائلية.. تهب نفسك لخدمة الآخرين، وقد تقدم تضحيات مذهلة، لكنك متطلب جدا.


نصيحة:

 في هذا الوقت قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

 

توقعات الابراج هذا الاسبوع لبرج العقرب 

 

مهنياً: تكون أمام تحدَ كبير لقوة إرادتك أمام الظروف المادية الصعبة وحاجتك الماسة للمال وتحاول حل أزمة مادية كانت تقلقك , وتجد طريقا يقودك إلى تغير جذري وجيد في دخلك المادي ويحسن وضعك المالي وربما تستلم دفعة نقدية من احد الأقرباء الذي يقيم خارج البلد كي تستثمرها في شراكة معه بمشروع درسته سابقا أبدأ بتنفيذه لأنه الوقت المناسب الذي يحقق نجاحه . تكون في قمة الراحة النفسية والإبداع المتميز وتبدأ في السير بطريق جديد لتحقيق أحلامك المهنية وقد تشغلك قضية مهنية وسوف توفق في إيجاد أفضل الحلول المناسبة لها , وتحصل على وضع مهني مثالي يجمع بين الإبداع والتفوق وربما يكون الوقت المناسب لتنفيذ الهدف الذي كافحت من أجله كثيرا
عاطفيًّا: غيرة شديدة تؤدي لخلق أزمة عاطفية تمتد لأيام وقد تنتهي بعد قيام الشريك بمبادرة ايجابية تجعلك تعيش الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي وفي منتصف الشهر تنغمس بالعمل وتنسى واجباتك نحو الشريك الذي يكون بحاجة إليك أكثر من أي وقت مضى , ربما تكون غير قادر على تحمل المسؤولية في أمر عائلي يقلقك كثيرا فتترك للشريك حرية التصرف العازب بعض الصعوبات والتحديات تواجهه علاقتك مع الحبيب ولكن قد تزول حالة التوتر والقلق , وتعيش فترة ترقب وهدوء وقد تخطط معه للارتباط متجاوزين كل الصعوبات ربما يعيش في داخلك صراع بين حبين وسوف تعيش حالة من الارتباك والاستغراب حتى ينتصر الحب الأقوى الذي يحقق حلمك ببناء علاقة عاطفية قائمة على الحب والوضوح توصلك للارتباط.

الأبراج الحياة العاطفية الصحية والمهنية والمالية متابعة الأبراج شخصية اليوم في علم الأرقام نصيحة توقعات الابراج هذا الاسبوع لبرج العقرب

موضوعات متعلقة

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم في الأبراج 12 نوفمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 24 - 10- 2021

نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. فوائد الحليب البودرة للبشرة.. مشروب خارق يحرق الدهون

ترشيحاتنا

الثلوج تكسو أسوان باللون الأبيض.. سقوط أمطار غزيرة على انحاء المحافظة| شاهد

أكثر من 1000 يوم.. شباك منتخب مصر لم تهتز بهدفين آخر 3 سنوات

بالقانون..9 أنواع من المصروفات واجبة الخصم الضريبي

لماذا نهى النبي عن الجلوس بين الظل والشمس؟

أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

اليوم .. قطع المياه عن مدينة قليوب 8 ساعات لإصلاح عطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

موعد غريب لـ مباراة منتخب مصر والجابون بالجولة الأخيرة في تصفيات المونديال

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

صدمة فى منتخب مصر .. الإيقاف يبعد نجم الأهلي عن مباراة الجابون

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ