حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17- 11- 2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج ؛ لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 17- 11 - 2021 .

برج الحمل

عاطفيا: اليوم فقط احذر المغامرات الجريئة.

مهنيا واجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: عليك العمل في صمت و تتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

عاطفيا: الحظ يمدك بطاقة عاطفية وتقترب ببساطة ممن تحب

برج الجوزاء



مهنيا وماليا: اليوم أمامك مشاريع وأعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

عاطفيا واجتماعيا: حاول اليوم الوصول لهدفك

برج السرطان



مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات، واعمل بدقة.

عاطفيا واجتماعيا: يجب أن تكون متحفظا، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر قليلا ولا تبالغ في حساسيتك

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: حاول التعرف و تقتع الآخرين بآرائك.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تبد أكثر مرونة في تعاملك مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: حافظ على استقرارك المهني والمادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا للمستقبل

برج الميزان

عاطفيا: اليوم سيكون لديك مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك، وقد يجعلك ذلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا وانتبه لحقوقك

برج العقرب

مهنيا: اليوم تركز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.

عاطفيا واجتماعيا: تنجح اليوم في أن تقترب ممن تحب وتحقق أيضا ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك

برج القوس

مهنيا وعائليا: اليوم تزدهر حياتك العملية والعائلية ويطلب الجميع تواجدك.

عاطفيا: قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تخفف اليوم من تلقائيتك وجرأتك، وأن تقاوم محاولات إرباكك.

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتسبب في تشتت أفكارك أو نزاع عائلي وعليك اليوم أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك

برج الدلو

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش حاول أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتحرّك الأمور في اتجاه صحيح

برج الحوت

مهنيا وماليا: حاول أن تنظم أفكارك وقاوم التشتت لتتخذ قرارات سليمة.

اجتماعيا وعاطفيا: حاول خلق أجواءً حيوية تجمعك بمن يشبهونك