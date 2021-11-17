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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17- 11- 2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج ؛ لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 17- 11 - 2021 .

 

برج الحمل

عاطفيا:  اليوم فقط احذر المغامرات الجريئة.
مهنيا واجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: عليك العمل في صمت و تتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.
عاطفيا:  الحظ يمدك بطاقة عاطفية وتقترب ببساطة ممن تحب

برج الجوزاء
 

مهنيا وماليا:  اليوم أمامك مشاريع وأعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.
عاطفيا واجتماعيا: حاول اليوم  الوصول لهدفك

برج السرطان


مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات، واعمل بدقة.
عاطفيا واجتماعيا: يجب أن تكون متحفظا، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر قليلا ولا تبالغ في حساسيتك

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: حاول التعرف و تقتع الآخرين بآرائك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تبد  أكثر مرونة في تعاملك مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: حافظ على استقرارك المهني والمادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا للمستقبل

 

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برج الميزان

عاطفيا: اليوم سيكون لديك مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك، وقد يجعلك ذلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا وانتبه لحقوقك

برج العقرب

مهنيا: اليوم تركز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.
عاطفيا واجتماعيا: تنجح اليوم في أن تقترب ممن تحب وتحقق أيضا ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك

برج القوس

مهنيا وعائليا: اليوم تزدهر حياتك العملية والعائلية ويطلب الجميع تواجدك.
عاطفيا:  قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تخفف اليوم من تلقائيتك وجرأتك، وأن تقاوم محاولات إرباكك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتسبب في تشتت أفكارك أو نزاع عائلي وعليك اليوم أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك

برج الدلو

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش حاول أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتحرّك الأمور في اتجاه صحيح

برج الحوت

مهنيا وماليا: حاول أن تنظم أفكارك وقاوم التشتت لتتخذ قرارات سليمة.
اجتماعيا وعاطفيا: حاول خلق أجواءً حيوية تجمعك بمن يشبهونك

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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