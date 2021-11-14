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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج ينفق أصحابها أموالهم في أشياء تافهة.. هل أنت منهم؟

الاموال
الاموال

يمكن أن يكون التعامل مع المال خادعًا ويمكن للمرء أن يكسب مبلغًا ضخمًا، لكن إذا لم يعرف كيف ينفقه بالطريقة الصحيحة أو يدخره يصبح بلا فائدة، ويوضح جيفيكا شارما قارئ بطاقات التاروت ومستشار التوجيه أن أربع علامات زودياك ليست الأفضل في الشؤون المالية؛ اكتشف هل أنت منهم ؟

 

برج الحوت

الحوت غير قادر على وقف إنفاقه بسبب عادته التسويقية التي لا يمكن إصلاحها غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بشراء الكثير من الأشياء التي قد يحبونها لمجرد نزوة يستمرون في التسوق بسببها بغض النظر عما إذا كان بإمكانهم تحمله أم لا.

 

برج الجوزاء

إنهم يميلون إلى إعطاء المال لأشخاص آخرين سواء أكانوا أصدقاء أم أفراد لاستخدامهم الشخصي، ولهذا السبب يدرك المحيطون بهم جيدًا حقيقة أنه يمكنهم الاقتراض منهم، فهم يدركون أيضًا أنه لن يكون هناك أي التزام بإعادة الشيء نفسه.

 

ويبدأ الجوزاء، بدلاً من طلب أمواله، أن يتعامل بمعاملة المقترض كما لو كان قد قدم له خدمة كبيرة.

 

برج الميزان

إنهم يميلون إلى الإنفاق المفرط والهرب من مسؤولية توفير أموالهم من أجل المستقبل عادة ما ينفقون على الحفلات والسفر والتسوق، ويميل الميزان إلى خسارة المال في المقامرة أيضًا.

 

برج العقرب

مواليد برج العقرب ليسوا واضحين بشأن مكان الاستثمار أو من يساعدون من خلال إقراضهم المال حتى يتمكنوا من الاستفادة منه على المدى الطويل. 

 

ومن أجل جعل الناس في صالحهم، فإنهم يستثمرون كثيرًا في الآخرين نتيجة لذلك يتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على النتيجة المرجوة.

 

لكن هذا يشكل مخاطرة كبيرة لأن هناك احتمالات قد يستغلها الشخص الآخر ويهرب دون تزويده بالمزايا المتوقعة. كما أنهم يجربون حظهم في الاختلاس كلما أمكن ذلك، ولكن لسوء الحظ بالنسبة لهم نادرًا ما ينجح ذلك.

المال برج إعطاء المال الجوزاء مواليد

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