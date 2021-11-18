علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال بالاعشاب

علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال خاصة وأنه يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا على الأطفال وكبار السن ، لذلك من الضروري تشجيعهم على شرب الماء إذا كانوا يعانون من الإسهال لأن الاسهال يسبب نقصًا في السوائل ، بما في ذلك الماء. هذا يتسبب في فقدان الجسم الصوديوم والكلوريد فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الموصى بها والمفيدة كعلاجات طارئة لحالات الإسهال.

1-علاج وقف الترجيع والاسهال عند الأطفال بالمياه المالحة

وفقا لموقع indoindians في حالة الإسهال ، يفقد الطفل الكثير من الماء ولتحضير ماء مالح ، اغلي كوبين من الماء ثم يأخذ كوبًا واحدًا من هذا الماء النقي وتخلط ملعقتين صغيرتين من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح فيه ؛ يقلب جيدا. يمكن إعطاء هذا المشروب لطفلك بشكل متكرر.

2- علاج وقف الترجيع و الإسهال عند الأطفال بشراب الزنجبيل

يمكنك إعطاء الطفل عصير الزنجبيل فهو يحارب الإسهال مثل العدوى البكتيرية أو عسر الهضم ، كما أنه يعطي شعورًا بالراحة بعد فقدان الكثير من السوائل من جسم طفلك.

يزيد الزنجبيل من الدورة الدموية ويخفف من أعراض الإسهال. لتحضير العصير ، تؤخذ قطعة من الزنجبيل وأضفيها إلى كوب من الماء المغلي.

يُطهى على نار خفيفة لمدة خمس دقائق تقريبًا ، ثم يصفى ، ويُترك بكميات صغيرة لطفلك بعد تبريده أولاً. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من السكر لتحلية العصير.

3-علاج وقف الترجيع بالشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنه علاج اضطراب المعدة

. حضري الشاي الأسود واعصري بضع قطرات من الليمون فيه حمض التانيك الموجود في الشاي الأسود يخفف من أعراض الإسهال عند الأطفال.

4- وقف الترجيع بالشمر



يعتقد أن بذور الشمر تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي؛ و علاج الاستفراغ عند الأطفال بالاعشاب، ولتحضير شاي الشمر ، أضيفي ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي، ينقع لمدة 10 دقائق ويصفى قبل الشرب.



5- علاج وقف الترجيع بالقرنفل



القرنفل لعلاج الاستفراغ عند الأطفال بالأعشاب والغثيان والقيء . لعمل شاي القرنفل ، أضف كوبًا من الماء المغلي إلى ملعقة صغيرة، وينقع لمدة عشر دقائق ، ويصفى قبل الشرب.