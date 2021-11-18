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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال بالاعشاب

علاج وقف الترجيع
علاج وقف الترجيع عند الأطفال

علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال خاصة وأنه يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا على الأطفال وكبار السن ، لذلك من الضروري تشجيعهم على شرب الماء إذا كانوا يعانون من الإسهال لأن الاسهال  يسبب  نقصًا في السوائل ، بما في ذلك الماء. هذا يتسبب في فقدان الجسم  الصوديوم والكلوريد  فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الموصى بها والمفيدة كعلاجات طارئة لحالات الإسهال.

 

1-علاج وقف الترجيع والاسهال عند الأطفال بالمياه المالحة

 

وفقا لموقع indoindians في حالة الإسهال ، يفقد  الطفل الكثير من الماء ولتحضير ماء مالح ، اغلي كوبين من الماء ثم  يأخذ  كوبًا واحدًا من هذا الماء النقي وتخلط ملعقتين صغيرتين من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح فيه ؛ يقلب جيدا. يمكن إعطاء هذا المشروب  لطفلك بشكل متكرر. 

2- علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال بشراب الزنجبيل

يمكنك إعطاء الطفل عصير الزنجبيل فهو  يحارب الإسهال مثل العدوى البكتيرية أو عسر الهضم ، كما أنه يعطي شعورًا بالراحة بعد فقدان الكثير من السوائل من جسم طفلك. 

يزيد الزنجبيل من الدورة الدموية ويخفف من أعراض الإسهال. لتحضير العصير ، تؤخذ قطعة من الزنجبيل وأضفيها إلى كوب من الماء المغلي. 

يُطهى على نار خفيفة لمدة خمس دقائق تقريبًا ، ثم يصفى ، ويُترك بكميات صغيرة لطفلك بعد تبريده أولاً. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من السكر لتحلية العصير.

علاج يوقف الإسهال والترجيع

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3-علاج وقف الترجيع بالشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنه علاج اضطراب المعدة 

. حضري الشاي الأسود واعصري بضع قطرات من الليمون فيه حمض التانيك الموجود في الشاي الأسود يخفف من أعراض الإسهال عند الأطفال.

4-  وقف الترجيع بالشمر


يعتقد أن بذور الشمر تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي؛ و علاج الاستفراغ عند الأطفال بالاعشاب، ولتحضير شاي الشمر ، أضيفي ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي،  ينقع لمدة 10 دقائق ويصفى قبل الشرب.


5- علاج وقف الترجيع  بالقرنفل 


القرنفل لعلاج الاستفراغ عند الأطفال بالأعشاب والغثيان والقيء . لعمل شاي القرنفل ، أضف كوبًا من الماء المغلي إلى ملعقة صغيرة، وينقع لمدة عشر دقائق ، ويصفى قبل الشرب.

 

الاسهال علاج وقف الترجيع عند الأطفال عند الأطفال بشراب الزنجبيل وقف الترجيع والاسهال عند الأطفال

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