لوعندك دوار.. تعرف على أهم أسباب الإصابة به

قال الدكتور عمرو حسن الحسنى، استشارى المخ والأعصاب، أن المقصود بالدوار هو الشعور بالدوخة والغثيان والتعرق وفى بعض الأحيان يعانى المصاب من القئ مما يتسبب فى وضعه فى موقف محرج أحياناً.





وأضاف "عمرو" أن التخفيف من حدة الدوار والتغلب عليه تتوقف حسب أسباب الإصابة التى يعانى منها المريض، وأبرزها:

- اضطراب الدورة الدموية المخية

- الإصابة بالتهاب الأذن الداخلية

- التهاب في العصب الثامن المسئول عن الاتزان

- وجود حصوة في قوقعة الأذن الداخلية الدوار الوضعي الحميد

- بعض اﻷدويه مثل الخاصة بكهرباء المخ و المهدئات

- دوار الحركة عند ركوب مركب طائرة، سيارة نتيجة لتضارب رسائل العين و الأذن الي المخ.

- وجود اضطراب كهربية المخ