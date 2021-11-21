أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 21-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:





أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.5966 جنيه، والبيع 17.9011 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.9701 جنيه، والبيع 21.2632 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.3519 جنيه، والبيع 12.5079 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3661 جنيه، والبيع 2.4072 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7499 جنيه، والبيع 1.7896 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7426 جنيه، والبيع 1.7759 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8353 جنيه، والبيع 17.0144 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6558 جنيه، والبيع 13.8569 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3046 جنيه، والبيع 11.476 جنيه.