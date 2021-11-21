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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأزهر يوافق على فتح فصول "حضانة" بمعهد فتيات ترسا بطوخ.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تشغيل الحضانة بمجمع معاهد ترسا للفتيات فى محافظة القليوبية.


وقال الدكتور مصطفى يوسف حجاج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بترسا والتي أنشأت المعهد اننا نعمل في خدمة المعهد والازهر الشريف منذ عام ٢٠٠٦ للاهتمام بالتعليم المعتدل والوسطية ونشر السماحة وان الاهتمام بالإنسان من افضل المقومات الإنسانية في الوقت المعاصر وذلك من خلال تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية.


وأشار الى أن معهد فتيات قرية ترسا بمركز طوخ يخدم ما يقرب ٢٠٠ الف نسمه وخمس قري أخرى مجاوره و٦٠ عزبة مجاورة علاوة على اهتمام الأهالي وأهل القرآن الكريم بفتح فصول حضانة بالمعهد لتوفير الفصول اللازمة به ولحاجة أولياء الأمور لهذا المرحلة فقد وافق فضيلة الامام الأكبر على فتح فصول الحضانة بالمعهد.


وتقدم " حجاج "  بالشكر الى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب وأيضا الدكتور إسماعيل الحداد الأمين  العام للمجلس الأعلى للأزهر ومحمد السيد مدير إدارة البحوث بالمشيخة  والدكتور محمد الشحات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية  والشيخ عبد المجيد دومة وكيل المنطقة والدكتورة نفين شندى مدير الحضانات بالمنطقة.


وكان أولياء أمور طلاب معهد فتيات قرية ترسا الأزهرى فى القليوبية طالبوا شيخ الأزهر الشريف و رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية باستثناء فصول الحضانة بالمعهد من شرط المساحة.


حيث إن معهد فتيات قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية يخدم ما يقرب ٢٠٠ ألف نسمة وخمس قري أخرى مجاورة.

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الأزهر محافظة القليوبية الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر تقديم الخدمات رئيس قطاع المعاهد

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