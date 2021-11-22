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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعلن القبض على منفذ حادث دهس ولاية ويسكونسن

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يشتبه في تورطه بحادث دهس موكب عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن.

وقالت الشرطة الأمريكية: " لا نعرف حتى الآن إذا كان حادث صدم موكب عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن هجومًا إرهابيًا أم لا".

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وقوع إصابات في حادث دهس بولاية ويسكونسن الأمريكية

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فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، وقوع أكثر من حالة وفاة وأكثر من 20 إصابة جراء حادث الدهس الذي تعرض له عرض احتفالي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن كثير من المصابين من السيدات الكبيرة في السن، واللتي شاركن في الحدث.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لحظة تنفيذ الدهس خلال احتفال بأعياد الميلاد في الولايات المتحدة.

وأصيب عدة أشخاص في حادث دهس  في أوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وأخبرت إحدى الشهود وسائل الإعلام الأمريكية أنها رأت سائقًا في سيارة دفع رباعي "ينطلق في الشارع" نحو الأشخاص الذين كانوا يسيرون في العرض.

قالت إن السائق صدم "الجدات الراقصات" وصعد شخص واحد على الأقل فوق غطاء محرك السيارة.

وقالت الشاهدة إنها رأت أربعة جرحى على الأقل لا يتحركون على الأرض.
 

الشرطة الأمريكية اعياد الميلاد الولايات المتحدة حادث دهس ولاية ويسكونسن

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