تتوحم بعض الحوامل على تناول الثلج .. فما السبب

على الرغم من أن النظريات الثقافية والفسيولوجية والتغذوية والنفسية المختلفة تستكشف أسباب اشتهاء الثلج أثناء الحمل ، إلا أن السبب الدقيق غير معروف.

قد تكون الرغبة الشديدة في تناول الثلج عند النساء الحوامل هي طريقة الجسم للتعبير عن نقص المغذيات الأساسي. على سبيل المثال ، وجدت دراسة ارتباطات بين الرغبة الشديدة في تناول الجليد وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد واقترحت أن مضغ الثلج يسبب تغيرات في الأوعية الدموية في الدماغ تزيد من اليقظة لدى مرضى فقر الدم يؤدي نقل الدم أحيانًا إلى إرخاء القاع.



بعض الأمراض المرتبطة بالحمل والتي قد تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الجليد هي:

غثيان صباحي

نقص الحديد مع فقر الدم أو بدونه

انخفاض مستوى الهيموجلوبين

حرقة في المعدة أو حمض الجزر

متلازمة حرق الفم

الإجهاد أو الضيق العاطفي



قد تظهر بعض الحالات العصبية ، مثل اضطرابات الوسواس القهري ، من خلال بيكا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النساء الأميركيات من أصل أفريقي أكثر عرضة للإصابة ببكا أثناء الحمل مقارنة بالأعراق الأخرى .