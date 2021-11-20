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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المناطق الأكثر شيوعًا لآلام المفاصل أثناء الحمل

آلام المفاصل خلال
آلام المفاصل خلال فترة الحمل

خلال فترة الحمل ، يمر جسم المرأة بتغييرات عديدة، لوحظ أيضًا آلام المفاصل المتكررة أو آلام العضلات عند النساء الحوامل بسبب زيادة وزن الجسم الناجم عن نمو الطفل. 
 

ألم المفاصل أثناء الحمل لا يشير إلى أي ضرر أو مضاعفات وهو أمر شائع. ومع ذلك ، قد يصعب عليك التنقل. يمكن أن يختلف مستوى الإزعاج اعتمادًا على المفصل المصاب، اقرأ عن المفاصل الشائعة المتأثرة بالألم وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 

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المناطق الشائعة لآلام المفاصل أثناء الحمل


قد تحدث آلام المفاصل أثناء الحمل في أي مفصل من الجسم ، ولكن قد تكون بعض المفاصل أكثر عرضة من غيرها.

المفصل العجزي الحرقفي / مفصل الورك: تساعد الهرمونات التي يتم إطلاقها أثناء الحمل على استرخاء عضلات مفصل الحوض ، مما يؤدي بدوره إلى دوران المفصل العجزي الحرقفي أو مفصل الورك ، مما يسبب الألم. في بعض الأحيان ، قد يؤدي وزن الطفل أيضًا إلى إجهاد إضافي على مفاصل الورك ويسبب الألم.

أسفل الظهر / أسفل الظهر: آلام الظهر شائعة جدًا أثناء الحمل. ويحدث ذلك نتيجة لتليين وتمتد من الأربطة، وإعداد قناة الولادة ل عمل  . يمكن أن يؤدي شد الأربطة إلى الضغط على مفاصل أسفل الظهر ومنطقة الحوض ، مما يؤدي إلى آلام الظهر.
الركبة: قد يحدث ألم الركبة أثناء الحمل لعدة أسباب مثل زيادة الوزن وتغير المشية بسبب شكل البطن الجديد وعدم الراحة الكافية. في العديد من الحالات ، يمكن أن يحدث ألم الركبة بسبب النشاط البدني غير الكافي. قد تكون النساء الحوامل اللاتي يعانين من نمط حياة خامل أكثر عرضة لألم الركبة.

ارتفاق العانة / مفصل الحوض: هو مفصل بين عظام الورك. يحدث الألم في مفصل الحوض أثناء الحمل في الغالب بسبب استرخاء أربطة وعضلات الحوض بواسطة الهرمونات. تساعد هذه التغيرات الهرمونية في تحضير الجسم للولادة . يشار أيضًا إلى ألم مفصل الحوض أحيانًا بألم حزام الحوض المرتبط بالحمل .

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